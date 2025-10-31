Расплатился криптовалютой: харьковчанин "купил" ребенка, чтобы сбежать из страны (фото)

В Винницкой области поймали 35-летнего харьковчанина, документы которого вызвали подозрения у пограничников. Выяснилось, что для пересечения границы он "докупил" себе третьего ребенка.

35-летнего жителя Харьковской области остановили на автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский". Он пытался выехать за границу как многодетный отец, но пограничники вовремя выяснили один нюанс. Деталями 31 октября поделились в Государственной пограничной службе Украины.

В подтверждение того, что он является многодетным отцом, мужчина предоставил на паспортном контроле три свидетельства о рождении детей. Два документа пограничники приняли без замечаний, а третий "вызвал сомнения". Подозрительное свидетельство было выдано в Польше.

Во время проверки выяснилось, документ не соответствует установленному образцу. Тогда украинец признался: он приобрел это свидетельство, переведя 4000 USDT на криптокошелек неизвестного лица. В ГПСУ уточнили, что речь идет о Tether — криптовалютном токене.

Фото пойманного на границе украинца Фото: Государственная пограничная служба Украины

"Горе-отцу отказано в пропуске через государственную границу", — сообщила пресс-служба.

Мало того, пограничники сообщили о выявленных признаках уголовного правонарушения по статье об использовании поддельных документов Национальную полицию.

