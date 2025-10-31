Розплатився криптовалютою: харків'янин "купив" дитину, щоб втекти з країни (фото)

У Вінницькій області спіймали 35-річного харків’янина, документи якого викликали підозри у прикордонників. З'ясувалось, що для перетину кордону він "докупив" собі третю дитину.

35-річного жителя Харківської області зупинили на автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський". Він намагався виїхати за кордон як багатодітний батько, але прикордонники вчасно з'ясували один нюанс. Деталями 31 жовтня поділились у Державній прикордонній службі України.

На підтвердження того, що він є багатодітним батьком, чоловік надав на паспортному контролі три свідоцтва про народження дітей. Два документи прикордонники прийняли без зауважень, а третій "викликало сумніви". Підозріле свідоцтво було видане у Польщі.

Під час перевірки з'ясувалось, документ не відповідає встановленому зразку. Тоді українець зізнався: він придбав це свідоцтво, переказавши 4000 USDT на криптогаманець невідомої особи. У ДПСУ уточнили, що йдеться про Tether – криптовалютний токен.

Фото спійманого на кордоні українця Фото: Державна прикордонна служба України

"Горе-батьку відмовлено у пропуску через державний кордон", — повідомила пресслужба.

Мало того, прикордонники повідомили про виявлені ознаки кримінального правопорушення за статтею про використання підроблених документів Національну поліцію.

