Кремлевские ловушки: как Россия украла у Запада систему для слежения за субмаринами США

Дональд Трамп предупредил Российскую Федерацию, что отправил к ее берегам атомные субмарины. Впоследствии расследователи выяснили, что, как минимум, в Арктике субмарины не могли бы спрятаться, потому что Москва построила новейшую систему подводного шпионажа. Как РФ обошла запреты Запада, используя его же благородные ценности?

По сообщениям СМИ, компания, зарегистрированная на Кипре, приобрела у Запада современное оборудование для гидролокационного слежения, а затем передала его России для использования в Арктике.

Фокус перевел статью аналитика Брэндона Вайхерта "Как Россия украла у Запада систему для слежки за американскими субмаринами" для портала The National Interest. В статье пытаются выяснить, почему Кремль без особых проблем получил инструмент для подводного шпионажа и насколько это опасно.

Когда речь идет о борьбе с врагами, Запад по-прежнему остается своим собственным злейшим врагом. В любых делах Соединенные Штаты и их западные партнеры больше всего ценят открытость. Именно так Запад стал невероятно богатым. Многие считают, что именно благодаря этому Запад достиг такого быстрого технологического прогресса.

Відео дня

Но у этого подхода есть множество минусов. В частности, бывшие соперники Америки, в первую очередь Китай и Россия, регулярно используют эту открытость в своих интересах. Весь путь Китая как промышленного гиганта стал возможным благодаря масштабной и непрерывной программе промышленного шпионажа против Америки.

Россия также ворует секретное оборудование США

Теперь The Washington Post сообщает, что нечто подобное сделали и россияне. Но если шпионаж Китая носит всеобъемлющий характер, шпионаж России является более целенаправленным. В этом случае россияне получили доступ к секретным западным технологиям для создания своей подводной сети сенсоров "Гармония", которую российский флот использует для защиты проходов к самым секретным базам атомных подводных лодок России в Арктике.

Важно

Размером с Вашингтон и на километр в глубину: что прячет РФ под горой Ямантау

Сообщается, что "Гармония" образует полукруглый пояс слежения, простирающийся от Мурманска до Земли Франца-Иосифа. Пояс служит своеобразной сетью ловушек для обнаружения подводных лодок НАТО, действующих вблизи морских баз ядерного оружия России. Система "Гармония" состоит из подводных гидролокационных антенн, подводных дронов, оптоволоконных кабелей и антенн связи, предназначенных для обнаружения приближающихся подводных лодок США и НАТО.

Россия защищает свой морской ядерный потенциал. Это важный элемент ядерного сдерживания страны, поскольку морские ядерные ракеты (которые запускаются с подводных лодок) считаются оружием второго удара. Другими словами, морской компонент ядерной триады позволяет стране, подвергшейся нападению со стороны другой ядерной державы, запустить ядерные ракеты даже после разрушительного первого удара по ее подземным шахтам.

"Гармония" является частью российской стратегии "Бастионной обороны" (стратегия anti-access/area-denial, или A2/AD) для региона Кольского полуострова.

Как Россия получила западные технологии слежки?

Согласно The Washington Post, кипрская компания Mostrello Commercial Ltd. действовала как "прокладка" для российского оборонного сектора. Mostrello закупала высокотехнологичное морское оборудование, такое как гидроакустические системы, подводные антенны, оптоволоконные кабели, подводные дроны, способные работать на глубине до 3000 метров, и системы позиционирования на морском дне.

Mostrello приобрела ключевые системы у ряда поставщиков из США, Великобритании, Норвегии, Швеции, Италии и других стран НАТО. Предположительно, реальным клиентом Mostrello была московская фирма "Управление перспективных технологий" (УПТ), которое в основном работает с российскими спецслужбами, такими как ФСБ и СВР.

О российской системе обнаружения подводных лодок "Гармония"

Благодаря системе "Гармония", основанной на западных компонентах, российский флот может отслеживать и уклоняться от любых американских подводных лодок, следящих за их атомными баллистическими подводными лодками, действующими в Арктике. Это нивелирует ключевое преимущество, которым долго пользовались американцы.

Ранее в случае кризиса ВМС США всегда могли рассчитывать на то, что их стелс-субмарины проникнут на территорию России и будут отслеживать действия российских атомных подводных лодок, чтобы оценить их намерения. Система обнаружения "Гармония" делает практически невозможной задачу подводных сил США по ведению скрытого наблюдения за российскими объектами.

Россияне заинтересованы в том, чтобы не допустить американцев и НАТО в Арктику, которую они считают своей. Наряду с установкой в Арктике передовой российской системы "Гармония" происходит внедрение передовых ударных подводных лодок класса "Ясень" и ПЛАРБ класса "Борей". Без возможности тщательно отслеживать эти передовые и мощные российские подводные лодки сдерживание со стороны США практически невозможно.

Важно

Чума вместо танков: сохранила ли РФ лаборатории биологического оружия СССР

В дополнение, в статье Washington Post подчеркивается возмутительно недостаточный характер мер, которые США принимают для защиты своих технологических секретов от конкурентов. Но, возможно, все дело в злых намерениях.

Политическая коррупция в обеих партиях США достигла уровня эпидемии, а избранные лидеры и другие влиятельные чиновники пытаются нажиться на своей правительственной карьере.

В странной примечании к этой истории Washington Post указывает, что офисы Mostrello на Кипре находились в том же здании, что и Burisma, украинский энергетический гигант, который, предположительно, сыграл важную роль в коррупционных махинациях Хантера Байдена в Украине. Вряд ли это нечто большее, чем совпадение, — но совпадение весьма любопытное.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.