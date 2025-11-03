РФ атаковала производителя сухариков Flint и орешков BigBob: уничтожена продукция на миллионы гривен

Под атаку "Шахедов" попал склад компании "Star Brands" в Павлограде. Уничтожена продукция на десятки миллионов гривен.

Российские войска совершили атаку дронами-камикадзе на Павлоград, в результате которой полностью сгорел склад группы компаний "Star Brands". Об этом сообщил соучредитель группы Иван Омельченко в Facebook.

Фото: Facebook

По словам бизнесмена, удар произошел 2 ноября около 14:30. Огонь полностью уничтожил склад готовой продукции и сырья общей площадью 11 тысяч кв. м.

"К большому сожалению вчера враг продолжил наступление в своей войне против украинских чипсов и сухариков, в 14:30 был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья в Павлограде размером 11 тыс. кв. м, уничтожено продукции на десятки миллионов, пожарные долго не могли приступать к ликвидации, потому что в небе еще кружили шахеды, их героический труд продолжался всю ночь. К счастью никто из сотрудников не погиб, но это не простое везение, а четкое соблюдение инструкций в таких ситуациях и главное то, что на всех предприятиях мы построили специальные укрытия!", — написал Иван Омельченко.

Компания уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении страны-агрессора.

Как сообщалось, 23 апреля 2025 года российские "шахеды" уничтожили два склада компании в Синельниковском районе общей площадью 6500 кв. м. Тогда убытки превысили 30 млн грн.

Группа компаний "Star Brands" (ранее — "Snack Production") работает с 2014 года и производит снеки под брендами Flint, Big Bob, Khutorok, Hroom, Grizzly, San Sanych, Zeffir и La Pasta.

