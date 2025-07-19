"Адская ночь и утро": Павлоград пережил самую масштабную атаку ВС РФ (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации в субботу атаковали город Павлоград Днепропетровской области ракетами и беспилотными летательными аппаратами. На месте попаданий работают экстренные службы.

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Для Павлограда ночь и утро 19 июля оказались адскими, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, это было самой массированной атакой на город, который пережил взрыв за взрывом.

В результате комбинированных ударов повреждения получила местная пожарная часть, пострадали промышленные предприятия и жилая пятиэтажка.

В городе возникли возгорания, проинформировал глава ОГА.

Спасатели сообщили, что работают сейчас на всех местах попаданий, ликвидируя последствия атаки.

Мониторинговые каналы информируют, что ВС РФ атаковали украинские города ударными БпЛА, крылатыми и баллистическими ракетами.

Движение ракет и БПЛА над Украиной

Кроме Павлограда, ударам подверглись Одесса, Шостка Сумской области, Житомир, Днепр и Полтава.

Напомним, Фокус сообщал, что ночью 19 июля российская армия нанесла комбинированный удар по Украине ударными БпЛА типа "Шахед" и крылатыми ракетами X-101 с бортов стратегической авиации. Атака на Павлоград началась с "Шахедов" около 02:00 часов, а около 04:00 часов по городу запустили крылатые ракеты.

Также мы сообщали, что ночью 19 июля россияне совершили масштабную атаку по Одессе дронами: под ударом оказалась гражданская инфраструктура, поднялся пожар в многоэтажном жилом доме, охватив с 6 по 9 этажи. Над ликвидацией работали представители ГСЧС и добровольцы, которые спасали из квартир в пламени людей и эвакуировали домашних любимцев.