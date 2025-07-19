"Пекельна ніч та ранок": Павлоград пережив наймасштабнішу атаку ЗС РФ (фото)

Збройні сили Російської Федерації у суботу атакували місто Павлоград Дніпропетровської області ракетами та безпілотними літальними апаратами. На місці влучань працюють екстрені служби.

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Для Павлограда ніч та ранок 19 липня стали пекельними, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, це було наймасованішою атакою на місто, яке пережило вибух за вибухом.

Внаслідок комбінованих ударів пошкодження отримала місцева пожежна частина, понівечені промислові підприємства та житлова п'ятиповерхівка.

У місті виникли займання, поінформував глава ОВА.

Рятувальники повідомили, що працюють зараз на всіх місцях влучань, ліквідовуючи наслідки атаки.

Моніторингові канали інформують, що ЗС РФ атакувала українські міста ударними БпЛА, крилатими та балістичними ракетами.

Рух ракет та БПЛА над Україної

Окрім Павлограда, ударів зазнали Одеса, Шостка Сумської області, Житомир, Дніпро та Полтава.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що уночі 19 липня російська армія завдала комбінованого удару по Україні ударними БпЛА типу "Шахед" та крилатими ракетами X-101 з бортів стратегічної авіації. Атака на Павлоград почалася з "Шахедів" близько 02:00 години, а близько 04:00 години по місту запустили крилаті ракети.

Також ми повідомляли, що уночі 19 липня росіяни здійснили масштабну атаку по Одесі дронами: під ударом опинилася цивільна інфраструктура, здійнялася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, охопивши з 6 по 9 поверхи. Над ліквідацією працювали представники ДСНС та добровольці, які рятували з квартир у полум'ї людей та евакуювали домашніх улюбленців.