SR-71 Blackbird почти для космоса: как "печь для пиццы" помогла США украсть титан у СССР

Соединенные Штаты Америки едва не потеряли доступ к редкоземельным металлам, необходимым для ракет Tomahawk, из-за торговой войны с Китаем. Между тем суперсамолет SR-71 Blackbird США нуждается в еще одном редком сырье — титане, который скрывается в недрах РФ и Украины. Как 50 лет назад США справились с этим вызовом и что могут придумать сегодня, во время российско-украинской войны?

США были вынуждены тайно покупать титан для строительства разведывательного самолета SR-71 Blackbird у своего главного противника — СССР.

Фокус перевел статью журналиста Стивена Сильвера для портала The National Security Journal. В материале под названием "Титан холодной войны: разведывательный самолет SR-71 Blackbird" говорится о титане для SR-71 Blackbird, который не ясно как достать.

Невероятная история SR-71 Blackbird

Легендарный разведывательный самолет SR-71 Blackbird был изготовлен из титана, который составлял более 90% его корпуса. Интересно, что поставщиком этого титана был СССР — страна-противник США в холодной войне.

Согласно исторической справке канала BBC, опубликованной в 2013 году, SR-71 был "ближе к космическому кораблю, чем к самолету", а титан в его конструкции использовался из-за способности этого материала выдерживать экстремальные температуры, вызванные высокими скоростями.

США с нуля разработали цепочку поставок для Blackbird, спроектированного известной компанией Lockheed Martin Skunk Works. Поскольку у США не было собственных источников необходимого титана, его приходилось закупать у Советского Союза, хотя и не напрямую.

Титан был и остается редким и поэтому дорогим материалом.

"В очищенном виде он сейчас стоит около 4,5 тысяч долларов за тонну. Для сравнения, алюминий стоит втрое дешевле — 1,5 тысячи долларов за метрическую тонну, — говорится в статье Wisconsin Medical Tech, посвященной закупке материалов для самолета-разведчика, — Титан — относительно дорогой металл из-за процесса очистки электролизом, для которого требуется много энергии. К тому же это текущая цена, которая существенно упала с момента создания SR-71".

Поэтому США пришлось обратиться к Советскому Союзу.

"Основным поставщиком руды был СССР. Работая через страны третьего мира и подставные компании, советы смогли получить рутил, который отправили в США для строительства SR-71", — рассказал BBC полковник Рич Грэм, летчик Blackbird и автор нескольких книг об этом самолете.

Для чего, по мнению советской власти, предназначалась руда? Для печей для пиццы.

Связь с пиццей

По данным The Aviation Geek Club, компания Lockheed закупала необходимые материалы через страны третьего мира.

Одна из легенд гласила, что США закупают титан для производства печей для пиццы. По данным Aviation Geek Club, россияне поверили в это, "возможно, сказав своим товарищам, что США настолько ленивы, что даже готовить сами не умеют. Им нужно выйти из дома, чтобы купить пиццу".

Согласно видео от PilotPhotog, "ЦРУ создавало различные тайные каналы и фиктивные корпорации, чтобы закупить большие объемы титана у ведущего мирового экспортера того времени — Советского Союза". В этом видео также упоминается идея с печами для пиццы, которую называют "одним из самых интересных поворотов холодной войны".

США "удалось незаметно приобрести этот неблагородный металл у одного из ведущих мировых экспортеров — Советского Союза", — цитирует AGC книгу "Skunk Works" бывшего инженера Lockheed Бена Рича — Россияне даже не подозревали, что фактически помогли создать самолет, который ускоренно строили для шпионажа за их родиной".

Соглашения обеспечили достаточное количество титана для строительства 32 самолетов SR-71, а также A-12 и других самолетов.

Как строился Blackbird

Согласно статье Wisconsin Metal Tech, закупка титана была сложным, но лишь первым этапом, ведь приведение материала в надлежащее состояние — отдельный и самостоятельный процесс.

В статье Wisconsin Metal Tech описывается процесс, разработанный в 1940-х годах. Первым шагом было преобразование диоксида титана в хлорид титана.

"Для этого диоксид титана смешивают с хлором и чистым углеродом и нагревают. Даже небольшое количество кислорода или азота испортит процесс, поэтому это необходимо делать относительно небольшими партиями в герметичном сосуде. По завершении процесса мы получаем хлорид титана", — говорится в статье.

Следующим шагом была очистка хлорида титана, после чего пар "подавали в сосуд из нержавеющей стали, содержащий расплавленный магний при температуре 1300 кельвинов". На этом этапе хлорид титана вступает в реакцию с магнием, образуя титан и хлорид магния, и этот процесс занимает несколько дней.

В ходе еще одного многоэтапного процесса материал прессуется в электрод.

Для работы над этим проектом инженеры разработали процесс, который никогда ранее не применялся. Согласно статье Wisconsin Metal Tech, инженеры подсчитали, что использование титана вместо алюминия позволило сэкономить 19 миллионов долларов.

"Вот к чему привели титан и SR-71. Такие достижения в области работы с материалами имеют огромное влияние на развитие технологий, — заключает статья, — Настолько, что мы называем целые эпохи истории человечества в честь материалов, разработанных в то время: бронзовый век, железный век и т. д.".

Титан сегодня

Титан снова играет ключевую роль в затянувшейся войне, на этот раз между Россией и Украиной.

Согласно февральской статье NPR, в которой рассматривалась потенциальная сделка по редкоземельным минералам между США и Украиной, титан является важнейшим минералом, а Украина входит в десятку крупнейших производителей титана в мире. До вторжения России в 2022 году она была ключевым поставщиком для военного сектора.

"Соотношение прочности и веса металла, а также его термостойкость делают его крайне важным для аэрокосмической отрасли, — говорится в статье NPR, — Например, титан используется в перегородках и деталях двигателя истребителя F-35 Joint Strike Fighter, выдерживая высокие температуры, возникающие при сверхзвуковом полете".

Между тем, согласно статье Euroreporter, опубликованной в сентябре, было выдвинуто предложение включить титан в будущие санкции против России.

"Все больше специалистов отрасли, аналитиков по вопросам безопасности и политиков призывают Европейский союз, Великобританию и США пересмотреть свою позицию в отношении российского титанового сектора, — говорится в статье, — На карту поставлена не только безопасность цепочек поставок, но и эффективность санкционной политики Запада".

В статье также отмечается, что к 2030 году объем мирового рынка титана, по прогнозам, достигнет 52 млрд долларов, причем "запасы России составляют около 14,5% от общего объема, но ее реальная сила заключается не в добыче, а в переработке".

Об авторе

Стивен Сильвер — лауреат журналистских премий, эссеист, кинокритик, автор статей в Philadelphia Inquirer, Jewish Telegraphic Agency, Broad Street Review и Splice Today. Соучредитель Филадельфийского кружка кинокритиков. Стивен живет в пригороде Филадельфии с женой и двумя сыновьями.