Гроза для врагов, терапевты для воинов: как животные помогают держать фронт (фото)

Животные на войне – это не только антистресс для бойцов, но и их верные помощники и самые близкие друзья. Некоторые из них уже стали настоящими знаменитостями.

Так, на Купянском направлении уже больше двух лет водитель батальона беспилотных систем по прозвищу "Грыня" всегда ездит в компании своего незаменимого штурмана – мальтипу Персея. Их снимки опубликованы в совместном проекте Сухопутных войск и NV "Фото с фронта".

"Да, вы не ошиблись, – пес. Но не просто пес, а стратег, психолог и главный контролер перекусов. Говорят, что враг боится не дронов, а Персея, потому что его "гав" – это не просто звук, это сигнал: "Грыня, время действовать!"", – говорится в публикации.

Мальтипу Персей – гроза врагов Фото: Михаил Гришко, 43 ОМБр

"Гриня" и Персей – не единственные герои фотопроекта.

Например, кот Бусик тоже может похвастаться не менее интересной историей. Украинские защитники нашли его у дороги в разрушенной деревне. Сначала бойцы подумали, что это кошка и назвали животное Бусинкой. Но когда пол четырехлапого стал очевидным, ему переименовали на Бусика. Он – часть команды ночных дронов-бомберов. Кот охотится на мышей и помогает побратимам снять стресс.

Кот Бусик Фото: Сухопутные войска

Мики – еще один фронтовой кот из Белополья Сумской области. Спасенное от опасности животное покорило сердце боевого психолога Светланы из 43-й отдельной механизированной бригады.

"Его лапки не держали оружия, но касались душ, дарили тепло там, где царит холод войны. В его глазах – следы тревоги, оставшейся после пережитого. Мики стал не просто другом, а тихим терапевтом, который мурлыканием снимает напряжение и возвращает веру. На фото – не просто девушка с котом, а союз двух сердец, которые держат оборону по-своему. И в этом взгляде вся нежность, которую даже война не смогла унести", – говорится под фото.

Светлана и Мики Фото: Сухопутные войска

Псы Мишка и Патрон прибились к военным в Запорожье и уже объездили с защитниками половину Украины. В их компании воин Вячеслав с позывным "Боец" любит попить кофе.

Патрон, Мишка и "Боец" Фото: Сухопутные войска

Но не собаками и котами, как говорится. Есть у фронтовиков и более экзотические питомцы. Например, у оператора БплА Патрика живет енот Молли, которую он кормит бананом прямо из рук.

Патрик давно хотел завести животное и осуществил свою мечту – купил самку енота, которая стала его верной спутницей.

Патрик и Молли Фото: Сухопутные войска

Перепуганный котенок на прифронтовой территории

Кот Квиточок Фото: Сухопутные войска

Воин Степан Корниенко и щенок хаски

Котенок и украинский защитник Фото: Сухопутные войска

Пкс Бумер – антистресс для воинов Фото: Сухопутные войска

Напомним, вместе с поэтом Максимом Кривцовым на фронте погиб его рыжий кот.

Также сообщалось, что на Донбассе кот эвакуировался в тыл на НРК.