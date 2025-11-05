Гроза для ворогів, терапевти для воїнів: як тварини допомагають тримати фронт (фото)

Тварини на війні — це не тільки антистрес для бійців, а й їхні вірні помічники та найближчі друзі. Деякі з них уже стали справжніми знаменитостями.

Так, на Куп'янському напрямку вже понад два роки водій батальйону безпілотних систем на прізвисько "Гриня" завжди їздить у компанії свого незамінного штурмана — мальтипу Персея. Їхні знімки опубліковані у спільному проєкті Сухопутних військ і NV "Фото з фронту".

"Так, ви не помилилися, — пес. Але не просто пес, а стратег, психолог і головний контролер перекусів. Кажуть, що ворог боїться не дронів, а Персея, бо його "гав" — це не просто звук, це сигнал: "Гриня, час діяти!"", — йдеться в публікації.

Мальтіпу Персей — гроза ворогів Фото: Михайло Гришко, 43 ОМБр

"Гриня" і Персей — не єдині герої фотопроекту.

Наприклад, кіт Бусик теж може похвалитися не менш цікавою історією. Українські захисники знайшли його біля дороги в зруйнованому селі. Спочатку бійці подумали, що це кішка і назвали тварину Бусінкою. Але коли стать чотирилапого стала очевидною, йому перейменували на Бусика. Він — частина команди нічних дронів-бомберів. Кіт полює на мишей і допомагає побратимам зняти стрес.

Кіт Бусик Фото: Сухопутні війська

Мікі — ще один фронтовий кіт із Білопілля Сумської області. Врятована від небезпеки тварина підкорила серце бойової психологині Світлани з 43-ї окремої механізованої бригади.

"Його лапки не тримали зброї, але торкалися душ, дарували тепло там, де панує холод війни. У його очах — сліди тривоги, що залишилася після пережитого. Мікі став не просто другом, а тихим терапевтом, який муркотінням знімає напругу і повертає віру. На фото — не просто дівчина з котом, а союз двох сердець, які тримають оборону по-своєму. І в цьому погляді вся ніжність, яку навіть війна не змогла забрати", — йдеться під фото.

Світлана і Мікі Фото: Сухопутні війська

Пси Мишко і Патрон прибилися до військових у Запоріжжі і вже об'їздили із захисниками половину України. У їхній компанії воїн В'ячеслав із позивним "Боєць" любить попити кави.

Патрон, Мишко і "Боєць" Фото: Сухопутні війська

Але не собаками і котами, як то кажуть. Є у фронтовиків і більш екзотичні вихованці. Наприклад, у оператора БплА Патріка живе єнотка Моллі, яку він годує бананом просто з рук.

Патрік давно хотів завести тварину і здійснив свою мрію — купив самку єнота, яка стала його вірною супутницею.

Патрік і Моллі Фото: Сухопутні війська

Перелякане кошеня на прифронтовій території

Кіт Квіточок Фото: Сухопутні війська

Воїн Степан Корнієнко та цуценя хаскі

Кошеня і український захисник Фото: Сухопутні війська

Пкс Бумер — антистрес для воїнів Фото: Сухопутні війська

