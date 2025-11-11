Мифы о беспилотной войне: почему некоторые БПЛА не прижились на передовой, — аналитики

Несмотря на массовое использование беспилотников в российско-украинской войне, целый ряд концепций и технологий, которые еще недавно считались перспективными, не смогли закрепиться на передовой. По оценкам аналитиков, причины лежат в погодных ограничениях, особенностях местности, недостаточной автономности систем и высокой уязвимости к средствам радиоэлектронной борьбы.

Широкое распространение беспилотных систем в ходе текущей войны породили множество мифов о так называемой "войне дронов", поскольку кадры с передовой зачастую лишь поверхностно освещают реальную ситуацию. В своем аналитическом материале для Hartpunkt Вальдемар Гейгер разбирался, почему некоторые решения в области современных разведывательных и ударных беспилотных систем так и не нашли своего места на передовой.

Гейгер пишет, что поверхностный взгляд на применение дронов в современной войне может привести к ложным выводам. К примеру, у некоторых может сложиться впечатление, что дроны — это всемогущее оружие, которое сделали другие виды вооружения бесполезными. Однако это далеко не так. Беспилотники полностью раскрывают свой потенциал только в сочетании с другими оружейными технологиями.

Відео дня

По мнению аналитика, украинские военные в ситуации где действуют относительно крупные силы предпочитают огневую поддержку артиллерии и ПТУР, а не FPV-дронов, поскольку они все же обладают ограничениями.

Дроны и погодные ограничения

Некоторые классы легких и маломощных разведывательных беспилотников оказались малопригодны для фронтовой зоны из-за чувствительности к климатическим факторам. Ветер, туман, осадки и мороз резко снижают дальность и точность их работы. На ряде участков фронта зимой использование таких платформ становится невозможным на несколько дней и даже недель.

Неблагоприятные погодные условия в целом существенно влияют на эффективность БПЛА. Кроме того, в густой растительности или плотной городской застройке снижают возможности разведывательных дронов.

"В зависимости от погоды, растительности и застройки в зоне боевых действий, а также времени суток, значительные участки поля боя остаются скрытыми", — отмечает аналитик.

Операторы дронов ВСУ Фото: Минобороны Украины

Проблемы с ИИ

Несмотря на ожидания, полностью автономные ударные платформы остаются штучными и в массовом порядке не используются на передовой. Причины:

отсутствие устойчивой связи и навигации в условиях РЭБ;

высокая стоимость комплектов автономности;

сложность работы в динамичной боевой среде;

отставание сенсорных систем от задач реального боя.

На практике беспилотники с технологией искусственного интеллекта чаще напоминает "ассистента пилота", а не самостоятельную боевую единицу. Иными словами такие решения помогают в ситуациях, когда связь с оператором прерывается, или когда возможно пролет аппарата по заданному маршруту в зоне слабого приема спутниковой навигации.

"Вполне возможно, что такие дроны будут существенно влиять на поле боя в будущем. Однако весьма вероятно, что такие по-настоящему автономные системы будут значительно дороже, чем сегодня, из-за необходимости использования комплектов автономности. Крайне важно понимать, что условия при испытаниях значительно отличаются от реальных условий поля боя по сложности, динамике и разнообразию", — подчеркнул Гейгер.

Логистика и потребности в личном составе

Несмотря на распространенное мнение, дроны не сокращают численность войск, а напротив — увеличивают ее. По данным из зоны боевых действий, FPV-группы включают от одного до двух пилотов, техников, специалистов по боеприпасам и охрану.

Еще одной сложностью в применении дронов — логистика в условиях прифронтовых угроз. Зачастую такой группе необходимо добраться в заданное место для выполнения боевой задачи без транспорта. Пешком приходится преодолевать не один километр, чтобы избежать обнаружения противником.

Немецкие операторы дронов Фото: hartpunkt

Наконец, сохраняется миф о том, что защититься от дронов сложно или невозможно. Это утверждение часто аргументируется тем, что БПЛА настолько дешевы, что способны эффективно преодолеть практически любые средства обороны. Часто упоминается так называемая killzone — боевая зона глубиной около 40 километров вдоль линии фронта, где дроны якобы атакуют все и вся.

"Утверждение о существовании этой полосы боевых действий верно. Однако в общей дискуссии, а также в большинстве репортажей предполагается, что в этой "зоне смерти" существует "однородная" угроза. Хотя, как указано в начале, различные погодные условия, времена года и меры защиты приводят к общему колебанию уровня угрозы", — пояснил аналитик.

Мифы о беспилотной войне — итоги аналитика

В целом дроны разных классов остаются важным инструментом современного боя, но они не являются "всемогущим" средством. Их эффективность зависит от погодных условий, времени суток, ландшафта, логистики, мастерства операторов, уровня автоматизации и наличия контрмер. Технологический прогресс (включая ИИ и роевые возможности) может изменить картину в будущем, однако физические и операционные ограничения сохранятся, а развитие средств защиты будет идти вровень с наступательными возможностями.

Ранее сообщалось, что Россия быстро разрабатывает новое поколение автономных дронов на базе искусственного интеллекта с машинным зрением, GPS-навигацией, расширенной дальностью удара и возможностями роя. Речь идет о новейшем беспилотнике РФ под названием V2U.