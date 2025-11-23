Три этажа вглубь горы и крематорий: в каких бункерах спрячется правительство США в случае ядерной войны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заговорил о возобновлении ядерных испытаний. Между тем президент Российской Федерации Владимир Путин, хвастался крылатой ракетой "Буревестник" — носителем ядерных боеголовок с ядерным двигателем, который может много часов кружить вокруг Земли перед ударом по цели. Где спрячутся американские чиновники в случае ядерного катаклизма?

Комплекс "Рэйвен-Рок" (Raven Rock) на юге Пенсильвании — самый известный, но не единственный секретный ядерный бункер правительства США.

Оригинальный фильм Netflix "Дом из динамита" оскароносного режиссера Кэтрин Бигелоу, вышедший в прошлом месяце, вызвал волну критики со стороны зрителей, прежде всего из-за неоднозначного финала. Пентагон тоже не слишком оценил фильм, даже выпустив публичное заявление, в котором критиковалось изображение в фильме правительственной программы по созданию противоракетных перехватчиков. Так или иначе, фильм вызвал дискуссию о ядерной угрозе, дав представление о том, как правительство США может отреагировать на подобную атаку.

Відео дня

Фокус перевел статью журналиста по военной тематике Питера Сучиу для портала The National Interest, в которой упомянули фильм Netflix о ядерной угрозе. Сучиу рассказал о тайных бункерах правительства США, в которых, в случае ядерной войны, действительно могут происходить события, показанные на экране.

[Ниже будут небольшие спойлеры к фильму "Дом из динамита"].

Комплекс "Рейвен-Рок" (Raven Rock) на юге Пенсильвании — самый известный, но не единственный секретный ядерный бункер правительства США Фото: National interest

Многие зрители задавались вопросом не только о том, будет ли Чикаго (цель загадочной ракеты, которая занимает центральное место в сюжете фильма) уничтожено в результате ядерной атаки, но и о том, существует ли на самом деле сверхсекретный комплекс "Рейвен-Рок".

Короткий ответ — да. Этот объект, известный как "подземный Пентагон", находится в округе Адамс, штат Пенсильвания.

Комплекс Raven Rock Mountain известен под множеством названий, в том числе Site R, Альтернативный совместный центр связи (AJCC), Альтернативный национальный военный командный центр (ANMCC), Национальный военный командный центр "Рейвен-Рок" (NMCC-4), Скала и "Дыра Гарри". Последнее название связано с президентом Гарри С. Трумэном, который санкционировал его строительство в начале холодной войны. Комплекс был и остается предназначенным для обеспечения непрерывности работы правительства в случае ядерного конфликта.

Что мы знаем о комплексе "Рейвен-Рок"?

Хотя "Рейвен-Рок" появляется в серии видеоигр Fallout, которые напоминают, что существование комплекса является строго секретным, он не похож на "Укрытие" из этой игры, недавно адаптированной в оригинальный сериал Amazon Video. Комплекс вряд ли похож и на "бункеры" из оригинального сериала Apple "Укрытие", основанного на трилогии романов Хью Хоуи.

Достоверно известно, что объект "Рейвен-Рок" существует на самом деле, но правительство США не делится подробностями о том, что на самом деле находится под горой. Это один из самых защищенных секретных военных объектов страны, примерно сравнимый с "Зоной 51" на юге Невады.

Объект, расположенный в горах на юге Пенсильвании, на границе с северным Мэрилендом, конечно же, окружен беспрецедентными средствами безопасности. Он автономный и оборудован электростанцией, системой водоснабжения и системой фильтрации воздуха. Согласно отчету NPR за 2017 год, внутри выдолбленной горы существует "самостоятельный город", состоящий из нескольких трехэтажных зданий.

Важно

Размером с Вашингтон и на километр в глубину: что прячет РФ под горой Ямантау

"Здесь есть все то же, что и в любом небольшом городе — пожарная часть, полицейский участок, медицинские учреждения, столовые", — рассказал NPR репортер по вопросам национальной безопасности Гарретт Графф.

В репортаже NPR цитируются исследования Граффа из его книги "Рейвен-Рок: история секретного плана правительства США по спасению себя — пока мы будем умирать" (Raven Rock: The Story of the US Government's Secret Plan to Save Itself-While the Rest of Us Die). Графф также рассказал, что после окончания холодной войны и распада Советского Союза необходимость в "Рэйвен-Рок" стала менее очевидной. Однако 11 сентября местные жители сообщили, что заметили в этом районе невиданные ранее колонны черных внедорожников, в которых якобы находились высокопоставленные правительственные чиновники. Объект был вновь запущен и расширен, а к 2017 году он "мог вместить до 5 тысяч человек в случае чрезвычайной ситуации".

Цель состоит не в том, чтобы обеспечить выживание человечества в случае ядерной войны или другой глобальной катастрофы, а в том, чтобы обеспечить непрерывность работы правительства США. Это означает, что большинство из этих пяти тысяч жителей не смогут взять с собой семьи. Несмотря на автономность подземного города, условия в нем, вероятно, будут суровыми и скорее напоминают лагерь для беженцев, с общими ванными комнатами, душевыми и двухъярусными кроватями вместо роскошных апартаментов.

Другие правительственные бункеры до сих пор работают в США

"Рейвен-Рок" — лишь один из нескольких до сих пор действующих правительственных бункеров, разбросанных по всей территории США. Комплекс "Шайенн-Маунтин" (Cheyenne Mountain) в Колорадо, которым управляют Космические силы США, может выполнять аналогичную роль для высокопоставленных военных в случае кризиса. Еще одним таким объектом является Центр чрезвычайных операций "Маунт-Везер" (Mount Weather), расположенный в северной Вирджинии.

У Конгресса был свой секретный бункер, но он больше не секретный

Вероятно, самым доступным из секретных ядерных объектов Америки является "Гринбраер" (The Greenbrier) — бывший бункер, расположенный под роскошным курортом в живописных горах Аллегани неподалеку от Уайт-Салфер-Спрингс, Западная Вирджиния.

Курорт Гринбрайер принимал "принцев и политиков с момента своего открытия в 1778 году", а затем внезапно "в конце 1958 года начал строительство нового крыла", как сообщил журнал Smithsonian.

Такое расширение не было чем-то необычным для роскошного отеля. Однако новый проект не был связан со строительством нового бассейна, конференц-залов или даже "комнат для разврата" для власть имущих. Напротив, он был связан с чем-то более зловещим. Местные жители отметили, что для расширения понадобились огромные объемы бетона и массивные стальные двери.

Экскурсия по знаменитому бункеру Гринбрайер

Неудивительно, что в эпоху до появления социальных сетей и нынешнего недоверия к правительству все эти подозрения не выходили за пределы местной общины. Однако они дали достойный повод для безумных теорий заговора. Под "Гринбрайером" построили новое крыло отеля в виде секретного ядерного бункера, чтобы обеспечить "жилое и рабочее пространство" для "каждого члена Конгресса США" в случае ядерной войны.

Расширение отеля "Гринбрайер", получившее название "Проект Греческий остров", завершилось как раз к Кубинскому ракетному кризису, но законодатели так и не побывали в нем. Бункер оставался одной из самых строго охраняемых тайн правительства с 1961 по 1992 годы, даже когда скандалы Уотергейт и Ирангейт не сходили с первых полос газет.

Слухи ходили годами, но их всегда опровергали. Местные жители гордились тем, что знали о существовании этого места, однако хранили его в тайне.

Секрет "Гринбрайера" был наконец раскрыт в 1992 году, когда газета Washington Post сообщила о его существовании. В том же году объект был рассекречен, а с 1995 года он открыт для посетителей.

Мы уже знаем, что в бункере была тысяча двухъярусных кроватей и столовая на четыреста мест, а также два зала для законодателей — один для Палаты представителей, а другой для Сената. Там был даже "мусоросжигательный комплекс, который мог служить крематорием". Это должно было помочь законодателям выживать под землей в течение нескольких недель или месяцев.

Сейчас хорошо известно, что по всей стране существует несколько "укрытий на случай конца света", но для тех, кто выживет — как правило, оставляя при этом свои семьи на произвол судьбы, — это вряд ли можно будет назвать жизнью, а тем более жизнью в роскоши.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист с 30-летним стажем, опубликовавший более 3200 статей в более чем четырех десятках журналов и на веб-сайтах. Он освещает темы военной техники, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политики и международных отношений. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs.