"Арктический" танк ВС РФ провалился в Украине: почему Т-80БВМ не готов к войне, – аналитик

Российский танк Т-80БВМ позиционируется как одна из самых современных модификаций линейки Т-80 — модернизация, оптимизированная для действий в арктических и северных условиях. На бумаге он выглядит достаточно эффективной боевой машиной, однако реальные боевые действия в Украине доказали обратное.

В материале для журнала The National Interest военный обозреватель Брэндон Дж. Вайхерт дал оценку модернизированному основному боевому танку ВС РФ Т-80БВМ, который активно принимает участие в войне против Украины.

Аналитик обратил внимание на ряд конструктивных и технических особенностях машины, которые выделяют ее на фоне других образцов российских танков.

Краткая характеристика и назначение

Т-80БВМ представляет собой модернизацию серий Т-80/Т-80Б и был принят на вооружение в конце 2010-х годов. В конструкцию заложена газотурбинная силовая установка, что обеспечивает быструю готовность к запуску и высокую динамику хода — качества, полезные в условиях экстремального холода и на распутице.

Основные тактико-технические параметры

Год ввода в эксплуатацию: 2019

Боевая масса: 46 т

Габаритные размеры: длина по корпусу (с пушкой вперед) – 7 012 мм, ширина по грязевым щиткам – 3 384 мм, высота по крыше башни – 2 215 мм

Двигатель: газотурбинный агрегат ГТД-1250ТФ мощностью 1250 л.с.

Вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-4 (с АЗ), ПТУР 9М119 "Рефлекс", 7,62-мм соосный пулемет ПКТ, 12,7-мм НСВТ на крыше или КОРД

Боекомплект: 45 выстрелов к пушке, 1 250 патронов – 7,62-мм, 300 патронов – 12,7-мм

Максимальная скорость по шоссе: до 70 км/ч; запас хода – около 500 км

Система управления огнем: тепловизионный прицел "Сосна-У", цифровые средства навигации и связи

Защита: модернизированные блоки динамической защиты (ERA) по корпусу и башне

Экипаж: 3 человека

Танки ВС РФ - Т-80БВМ на улицах Мурманска Фото: Открытые источники

Согласно российским источникам, поступившие на вооружение танки Т-80БВМ значительно усилили боевой потенциал танковых подразделений мотострелкового соединения армейского корпуса Северного флота. Так к ноябрю 2019 года танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота завершил перевооружение на танки Т-80БВМ.

Проблемы на фронте

Однако по информации, приводимой Defence-Blog, при серийном применении в Украине были отмечены проблемы. В интервью один из российских танкистов отметил, что сборка машины выполнена небрежно: болты изготавливаются из мягких сплавов, а гидравлическая система часто течет.

По его словам, газотурбинный двигатель отличается чрезмерным шумом, что делает танк уязвимым в бою, когда важна скрытность и ситуационная осведомленность. Кроме того, машина потребляет большое количество топлива и плохо управляется на раскисших украинских дорогах, особенно весной.

Источник также утверждает, что многие танки поставляются с неполным комплектом динамической защиты – блоки устанавливаются частично и нередко в импровизированном порядке, что значительно снижает уровень защиты экипажа. В результате часть российских военнослужащих считает, что Т-90 обладает более надежной конструкцией и лучшей устойчивостью к боевым повреждениям по сравнению с Т-80БВМ.

Общая оценка машины

Вайхерт отмечает, что Т-80БВМ продолжает поступать в войска и активно используется с 2022 года. Источники указывают, что в ряде условий он превосходит по подвижности и огневой мощи устаревшие Т-72, однако эксплуатация на украинских фронтах выявила слабые стороны, типичные для машин, спроектированных под арктические условия и собранных при высокой нагрузке на оборонную промышленность.

"Новый российский T-80БВМ — это быстрая, хорошо защищенная и хорошо вооруженная модернизация, которая сохраняет актуальность линейки T-80. Тем не менее, учитывая, что Россия находится в состоянии тотальной войны с Украиной, вполне вероятно, что при производстве этих систем идут на некоторые уступки. Похоже, что эта техника может быть примером того, что происходит, когда оборонная промышленность находится под таким же сильным давлением, как и в России", — подытожил аналитик.

Ранее Фокус выяснял, какие улучшения были реализованы при модернизации танка Т-80БВМ. Машина получила более совершенную защиту, включая комплекс "Реликт", а также газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с. и усиленную ходовую часть.