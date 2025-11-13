"Арктичний" танк ЗС РФ провалився в Україні: чому Т-80БВМ не готовий до війни, — аналітик

Російський танк Т-80БВМ позиціонується як одна з найсучасніших модифікацій лінійки Т-80 — модернізація, оптимізована для дій в арктичних і північних умовах. На папері він виглядає досить ефективною бойовою машиною, проте реальні бойові дії в Україні довели зворотне.

У матеріалі для журналу The National Interest військовий оглядач Брендон Дж. Вайхерт дав оцінку модернізованому основному бойовому танку ЗС РФ Т-80БВМ, який активно бере участь у війні проти України.

Аналітик звернув увагу на низку конструктивних і технічних особливостей машини, які виділяють її на тлі інших зразків російських танків.

Коротка характеристика і призначення

Т-80БВМ являє собою модернізацію серій Т-80/Т-80Б і був прийнятий на озброєння наприкінці 2010-х років. У конструкцію закладено газотурбінну силову установку, що забезпечує швидку готовність до запуску і високу динаміку ходу — якості, корисні в умовах екстремального холоду і на бездоріжжі.

Основні тактико-технічні параметри

Рік введення в експлуатацію: 2019

Бойова маса: 46 т

Габаритні розміри: довжина по корпусу (з гарматою вперед) — 7 012 мм, ширина по грязьових щитках — 3 384 мм, висота по даху башти — 2 215 мм

Двигун: газотурбінний агрегат ГТД-1250ТФ потужністю 1250 к.с.

Озброєння: 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М-4 (з АЗ), ПТУР 9М119 "Рефлекс", 7,62-мм співвісний кулемет ПКТ, 12,7-мм НСВТ на даху або КОРД

Боєкомплект: 45 пострілів до гармати, 1 250 патронів — 7,62-мм, 300 патронів — 12,7-мм

Максимальна швидкість по шосе: до 70 км/год; запас ходу — приблизно 500 км

Система управління вогнем: тепловізійний приціл "Сосна-У", цифрові засоби навігації та зв'язку

Захист: модернізовані блоки динамічного захисту (ERA) по корпусу і башті

Екіпаж: 3 людини

Танки ЗС РФ — Т-80БВМ на вулицях Мурманська Фото: Відкриті джерела

Згідно з російськими джерелами, танки Т-80БВМ, що надійшли на озброєння, значно посилили бойовий потенціал танкових підрозділів мотострілецького з'єднання армійського корпусу Північного флоту. Так, до листопада 2019 року танковий батальйон окремої мотострілецької бригади Північного флоту завершив переозброєння на танки Т-80БВМ.

Проблеми на фронті

Однак за інформацією, яку наводить Defence Blog, під час серійного застосування в Україні були помічені проблеми. В інтерв'ю один із російських танкістів зазначив, що складання машини виконано недбало: болти виготовляються з м'яких сплавів, а гідравлічна система часто тече.

За його словами, газотурбінний двигун вирізняється надмірним шумом, що робить танк вразливим у бою, коли важлива скритність і ситуаційна обізнаність. Крім того, машина споживає велику кількість палива і погано управляється на розкислих українських дорогах, особливо навесні.

Джерело також стверджує, що багато танків постачаються з неповним комплектом динамічного захисту — блоки встановлюються частково і нерідко в імпровізованому порядку, що значно знижує рівень захисту екіпажу. У результаті частина російських військовослужбовців вважає, що Т-90 має надійнішу конструкцію і кращу стійкість до бойових ушкоджень порівняно з Т-80БВМ.

Загальна оцінка машини

Вайхерт зазначає, що Т-80БВМ продовжує надходити у війська і активно використовується з 2022 року. Джерела вказують, що в низці умов він перевершує за рухливістю і вогневою міццю застарілі Т-72, проте експлуатація на українських фронтах виявила слабкі сторони, типові для машин, спроєктованих під арктичні умови та зібраних за високого навантаження на оборонну промисловість.

"Новий російський T-80БВМ — це швидка, добре захищена і добре озброєна модернізація, яка зберігає актуальність лінійки T-80. Проте, з огляду на те, що Росія перебуває в стані тотальної війни з Україною, цілком імовірно, що під час виробництва цих систем ідуть на деякі поступки. Схоже, що ця техніка може бути прикладом того, що відбувається, коли оборонна промисловість перебуває під таким же сильним тиском, як і в Росії", — підсумував аналітик.

Раніше Фокус з'ясовував, які поліпшення були реалізовані під час модернізації танка Т-80БВМ. Машина отримала досконаліший захист, включно з комплексом "Релікт", а також газотурбінний двигун потужністю 1250 к.с. і посилену ходову частину.