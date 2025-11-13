В ВСУ показали новую тактику оккупантов избежать удара дроном (видео)

Украинские защитники прицельно выбивают российских оккупантов с украинской земли, а операторы дронов демонстрируют мастерство в охоте за ними. Захватчикам не помогает даже маскировка.

Например, воины 63-й отдельной механизированной бригады показали, как очищают Серебрянский лес от ВС РФ.

Бойцы опубликовали кадры охоты за оккупантами на своем Telegram-канале, показав не только работу дроноводов, но и способ маскировки врага.

Чтобы укрыться от беспилотника, российские военные прячутся за деревьями, крепко прижимаясь к стволам, чтобы БпЛА не мог подлететь и сбросить на них боеприпас.

Однако, как видно на опубликованных кадрах, препятствия не останавливают украинских пилотов, которые умеют "найти подход" к каждому оккупанту.

"Новая ка**пская тактика в Серебрянском лесу – притвориться деревом. Работает так же "эффективно", как все предыдущие методы этих долбо***в выжить после встречи с дронами ББС 63 бригады", – говорится в подписи.

Відео дня

Серебрянский лес, где с осени 2022 года наблюдаются интенсивные бои, фактически перестал существовать. Еще в прошлом году Министерство внутренних дел опубликовало кадры оттуда, показав, что на месте некогда роскошного и красивого ботанического заказника местного значения, который называли "легкими Донбасса", – поваленные и сожженные деревья, воронки в результате ударов и уничтоженная техника.

Напомним, в сентябре Силы обороны Украины ударными беспилотниками FP-2 атаковали места расположения секретного российского подразделения "Рубикон" в Донецкой области.

Также сообщалось, что ВСУ атаковали позиции россиян "умными" дронами.