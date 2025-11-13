У ЗСУ показали нову тактику окупантів уникнути удару дроном (відео)

Українські захисники прицільно вибивають російських окупантів з української землі, а оператори дронів демонструють майстерність у полюванні за ними. Загарбникам не допомагає навіть маскування.

Наприклад, воїни 63-ї окремої механізованої бригади показали, як очищають Серебрянський ліс від ЗС РФ.

Бійці опублікували кадри полювання за окупантами на своєму Telegram-каналі, показавши не тільки роботу дроноводів, а й спосіб маскування ворога.

Щоб сховатися від безпілотника, російські військові ховаються за деревами, міцно притискаючись до стовбурів, щоб БпЛА не міг підлетіти і скинути на них боєприпас.

Однак, як видно на опублікованих кадрах, перешкоди не зупиняють українських пілотів, які вміють "знайти підхід" до кожного окупанта.

"Нова ка**пська тактика в Серебрянському лісі — прикинутися деревом. Працює так само "ефективно", як усі попередні методи цих довбо***в вижити після зустрічі з дронами ББС 63 бригади", — ідеться в підписі.

Серебрянський ліс, де з осені 2022 року спостерігаються інтенсивні бої, фактично перестав існувати. Ще торік Міністерство внутрішніх справ опублікувало кадри звідти, показавши, що на місці колись розкішного й гарного ботанічного заказника місцевого значення, який називали "легенями Донбасу", — повалені та спалені дерева, вирви внаслідок ударів і знищена техніка.

