Сами решили между собой, когда делать сбросы: ВСУ атаковали позиции россиян "умными" дронами

Этот штурм стал примером того, как Украина использует искусственный интеллект, чтобы позволить группам беспилотников координировать действия друг с другом для атаки на российские позиции.

Силы обороны Украины для атаки на российские позиции отправили группу дронов, которые уже на месте сами решали, когда атаковать. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Как пишет издание, "умные" дроны использовали ночью — они приблизились к вражеским позициям и там уже самостоятельно определили момент для нанесения удара.

Как рассказали изданию высокопоставленный украинский офицер и представители компании-разработчика программного обеспечения, Украина уже применяла "роевые" атаки на поле боя. Такая технология открывает новый этап в войне дронов, поскольку благодаря ей могут одновременно работать десятки и тысячи аппаратов.

Эксперты между тем подчеркивают, что использование таких технологий и тактик указывает на то, что Украина имеет лидерские позиции в этой сфере.

В то же время использование искусственного интеллекта на поле боя беспокоит аналитиков, поскольку ИИ может принимать решения о жизни и гибели гражданских и военных.

В атаке применялась технология компании Swarmer. Ее программное обеспечение позволяет координировать группы дронов. Представители компании заявляют, что планируют испытания атаки с использованием сотни дронов одновременно.

Обычно Swarmer применяется с тремя аппаратами, хотя были случаи, когда использовались 8 дронов.

В стандартной операции задействуют один разведдрон и 2 ударных. Оператор задает район поиска целей и дает команду на атаку после их обнаружения. Дрон-разведчик создает маршрут для ударных дронов, а те, в свою очередь, уже на месте самостоятельно определяют когда сбрасывать боеприпасы.

Напомним, что через год после создания украинской ракеты-дрона "Паляница" впервые стали известны ее характеристики. С момента появления "Паляница" претерпела видоизменения: крылья приобрели новую форму, но очертания корпуса сохранились.

Ранее Министерство обороны Украины официально кодифицировало FPV-дрон первого уровня автономности "Лупинис-10-TFL-1" и модуль автономности TFL-1. Кроме того, разработчики получили акт совместных испытаний от Национальной гвардии Украины.