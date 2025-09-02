Самі вирішили між собою, коли робити скиди: ЗСУ атакували позиції росіян "розумними" дронами

Цей штурм став прикладом того, як Україна використовує штучний інтелект, щоб дозволити групам безпілотників координувати дії один з одним для атаки на російські позиції.

Сили оборони України для атаки на російські позиції відправили групу дронів, які вже на місці самі вирішували, коли атакувати. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Як пише видання, "розумні" дрони використали вночі — вони наблизилися до ворожих позицій і там вже самостійно визначили момент для завдання удару.

Як розповіли виданню високопоставлений український офіцер та представники компанії-розробника програмного забезпечення, Україна вже застосовувала "ройові" атаки на полі бою. Така технологія відкриває новий етап у війні дронів, оскільки завдяки їй можуть одночасно працювати десятки і тисячі апаратів.

Експерти між тим підкреслюють, що використання таких технологій і тактик вказує на те, що Україна має лідерські позиції у цій сфері.

Водночас використання штучного інтелекту на полі бою непокоїть аналітиків, оскільки ШІ може ухвалювати рішення щодо життя і загибелі цивільних і військових.

У атаці застосовувалася технологія компанії Swarmer. Її програмне забезпечення дозволяє координувати групи дронів. Представники компанії заявляють, що планують випробування атаки з використанням сотні дронів одночасно.

Зазвичай Swarmer застосовується із трьома апаратами, хоча були випадки, коли використовувалися 8 дронів.

У стандартній операції задіюють один розвіддрон і 2 ударні. Оператор задає район пошуку цілей і дає команду на атаку після їхнього виявлення. Дрон-розвідник створює маршрут для ударних дронів, а ті, своєю чергою, вже на місці самостійно визначають коли скидати боєприпаси.

Нагадаємо, що через рік після створення української ракети-дрона "Паляниця" вперше стали відомі її характеристики. Від моменту появи "Паляниця" зазнала видозмін: крила набули нової форми, але обриси корпусу збереглись.

Раніше Міністерство оборони України офіційно кодифікувало FPV-дрон першого рівня автономності "Лупиніс-10-TFL-1" та модуль автономності TFL-1. Окрім того, розробники отримали акт спільних випробувань від Національної гвардії України.