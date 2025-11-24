"Цунами" ядерных испытаний: как вернуть контроль над гонкой США и РФ

Между РФ и США есть почти паритет по количеству ядерных боеголовок, которыми они могут несколько раз полностью уничтожить жизнь на Земле. При этом Вашингтон угрожает провести ядерные испытания, а Москва проверяет готовность "ядерной триады", но готова ответить аналогичным образом. Как политики могут выполнить угрозы, но избежать настоящего ядерного обострения?

Призыв Трампа к возобновлению ядерных испытаний США после 30-летнего перерыва — симптом краха системы контроля над вооружениями.

Фокус перевел статью "Избежит ли мир новой волны ядерных испытаний?" аналитика Теда Гелена Карпентера для портала The National Securityjournal, в которой он попытался разобраться в возможности ядерных испытаний и их безопасных заменителях.

Возобновят ли США ядерные испытания?

Заявление Дональда Трампа от 29 октября 2025 года о том, что Соединенные Штаты возобновят испытания ядерного оружия, международное сообщество встретило с тревогой. Если Трамп выполнит свое обещание, это станет концом целой эпохи, в течение которой все официальные или фактические члены клуба ядерных держав воздерживались от проведения таких испытаний.

Даты завершения ядерных испытаний в мире

Соединенные Штаты провели свои последние испытания в сентябре 1992 года, а Китайская Народная Республика (КНР) — в июле 1996 года. Российская Федерация не проводила испытаний ядерного оружия; последний раз Москва занималась этим в октябре 1990 года, еще во времена СССР. Великобритания завершила свои испытания в 1991 году, а Франция — всего пять лет спустя, в январе 1996 года. Индия и Пакистан, два новых члена клуба ядерных держав, провели свои последние испытания в мае 1998 года.

На глобальном уровне последним подтвержденным случаем был подземный подрыв боеголовки в Северной Корее в начале сентября 2017 года. Несмотря на растущую напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном по многим вопросам, а также непрекращающуюся программу КНДР по созданию баллистических ракет, режим Ким Чен Ына пока не отменил мораторий на испытания ядерных боеголовок.

Волна ядерных испытаний накроет весь мир

Беспокойство тем, что сразу несколько стран могут возобновить ядерные испытания, вполне понятно. Но такое развитие событий назревало в течение многих лет после того, как система стратегического контроля над вооружениями между США и Россией по сути перестала функционировать.

Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году стал явным симптомом проблем, как и крах Договора об открытом небе с Москвой в 2020 году.

Договор СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале 2026 года, также находится под угрозой, несмотря на предложение России продлить соглашение еще на один год. Этот ключевой договор ограничивает количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР) для каждой стороны 1550 единицами. Вся система контроля над ядерным оружием, похоже, висит на волоске.

Отказ от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Отказ Вашингтона официально принять Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), напрямую связанный с разрывом сотрудничества между США и Россией в области контроля над вооружениями, вызвал нынешний всплеск опасений по поводу ядерных испытаний. Хотя США подписали договор в 1996 году, они так и не ратифицировали этот документ. В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий ратификацию Россией ДВЗЯИ в 2000 году.

Продвигая отмену ратификации, Путин заявил, что он просто "зеркально отражает" позицию США. Москва в течение многих лет жаловалась на равнодушное отношение Вашингтона к этому вопросу. Однако отказ России от своей прежней позиции подчеркнул разногласия Москвы и Вашингтона в вопросах контроля над вооружениями как и по целому ряду других вопросов.

К счастью, Договор о запрещении ядерных испытаний в 3-х средах, также известный как Договор о частичном запрещении испытаний (PTBT), остается в силе, и ни одна страна, обладающая ядерным оружием, не выразила намерения нарушить запрет на испытания в атмосфере, предусмотренный этим документом.

Трамп подстрекает ядерную войну

В своем октябрьском заявлении президент Трамп сообщил, что он поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "на равных" с Россией и Китаем. Трамп теперь открыто обвиняет Россию и Китай (а также Пакистан) в проведении секретных ядерных испытаний. Китай категорически опроверг его обвинения, а Россия последовала его примеру.

Однако Путин допустил возможность проведения новых испытаний в своей стране, если США пойдут на такой шаг.

Данные о вероятности секретных испытаний России и Китая как минимум недостоверны. Но, если только Трамп не готов раскрыть информацию из совершенно секретных файлов США, здесь не может быть стопроцентной уверенности.

Учитывая склонность президента менять свое мнение по целому ряду вопросов, не совсем понятно, собирается ли Вашингтон выполнять его приказ о возобновлении испытаний. Даже если правительство пойдет на это и быстро примет соответствующие меры, их результат будет скорее символическим, чем материальным — по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Действительно, комментарий Трампа о возобновлении испытаний "на равных" с Россией и Китаем указывает на то, что в ближайшем будущем не стоит ожидать подземных ядерных взрывов. Эти страны пока не ведут такой деятельности, иначе мы имели бы свидетельства о подозрительных сейсмических явлениях.

Расширенное определение ядерных испытаний

Другие действия также могут квалифицироваться как испытания ядерного оружия. Например, к этой категории можно отнести модернизацию компьютерного оборудования и программного обеспечения. Некоторые из таких обновлений направлены на повышение точности наведения или живучести развернутого оружия.

Вполне вероятно, что новые раунды "испытаний ядерного оружия" будут выглядеть именно так вместо ряда подземных взрывов, которые вызывают заметную сейсмическую активность и могут привести к неприятным дипломатическим последствиям.

Однако перспектива широкого возобновления новых испытаний ядерного оружия (независимо от их определения) после столь длительного перерыва вызывает глубокую тревогу как еще одно свидетельство того, что вся глобальная система контроля над ядерным оружием может распасться. Вместо мер, которые неизбежно приведут к усилению глобальной напряженности, Соединенные Штаты должны приложить усилия для сдвига международной динамики в противоположном направлении. В дополнение, Вашингтон морально обязан это сделать.

США вполне могли бы предотвратить текущую нестабильность, своевременно ратифицировав ДВЗЯИ.

Администрации Трампа необходимо проявить политическую смелость и дальновидность в сфере внешней политики. Президенту следует как можно громче объявить, что он делает то, на что оказались неспособны его предшественники: хотя и с опозданием, но он направляет договор в Сенат на ратификацию.

Сенаторам будет трудно пойти против общественного мнения и отказаться от окончательного присоединения США к ДВЗЯИ. Если президент Трамп всерьез настроен получить Нобелевскую премию мира, это лучшая возможность заслуженно достичь поставленной цели.

Об авторе

Тед Гелен Карпентер — старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна, редактор журналов "The National Security Journal" и "The American Conservative". Автор 13 книг и более 1500 статей по вопросам национальной безопасности, международных отношений и гражданских свобод.