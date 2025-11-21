Грубая сила A-10 против технологий F-35: какой самолет США лучше выполняет наземные миссии

Американский штурмовик A-10 Warthog ("Бородавочник") совершил первый полет более 50 лет назад, вооруженный пушкой, которая поливает врага на земле снарядами с обедненным ураном. F-35 Lightning II ("Молния") впервые взлетел 20 лет назад, и сегодня за ним выстроилась очередь желающих, которые хотели бы его купить на фоне обострения мировых конфликтов. Что лучше — "Бородавочник" с обедненным ураном или невидимая и быстрая "Молния"?

Многофункциональная конструкция F-35 не дает ему преимуществ в ближней авиационной поддержке, но этот истребитель как нельзя лучше подходит для выполнения миссий в спорном воздушном пространстве, чего нельзя сказать о его конкурентах вроде A-10 Warthog.

Фокус перевел статью "F-35 Lightning II — самолет для ближней авиационной поддержки?" журналиста и эксперта в военной технике Гаррисона Касса для портала The National Interest. Касс сравнил F-35 и A-10 и объяснил, может ли новейший стелс-истребитель за 90 млн долл. заменить своего в пять раз более дешевого 55-летнего предшественника.

Разработанный как универсальный многофункциональный истребитель, F-35 Lightning II был задуман для выполнения как воздушных, так и наземных миссий. Но создать единую платформу, которая будет одинаково хорошо выполнять все возможные задачи, не так и просто. Достижение превосходных характеристик для одной функции обычно требует компромиссов в характеристиках для другой, а это означает, что один самолет, способный выполнять много разных задач, не получит преимуществ ни в одной из них.

Наибольшее внимание в многоцелевом профиле F-35 привлекает к себе его способность выполнять задачи типа "воздух-земля". Внимание к этой функции во многом объясняется тем, что F-35 считается потенциальным преемником A-10 Thunderbolt II, основной платформы ближней авиационной поддержки последних пятидесяти лет. Этот простой самолет отлично выполнял одну-единственную задачу, что контрастирует с многофункциональным F-35 нового поколения.

Сравнение F-35 Lightning II и A-10 Warthog

F-35 против A-10 — сравнительная таблица основных характеристик двух самолетов Фото: nationalinterest.org

Подходит ли F-35 для атак по наземным целям?

В основе наземных миссий F-35 лежат незаметность, точность и сетевая ситуационная осведомленность. В отличие от A-10, основанного на грубой силе и живучести, F-35 выживает, оставаясь незаметным. Благодаря радиопоглощающим материалам, внутренним отсекам для оружия и извилистым воздухозаборникам двигателя, все из которых откалиброваны для уменьшения радиолокационной заметности, F-35 может незаметно проникать в контролируемое воздушное пространство и наносить удары по целям, прежде чем вражеская оборона вообще заметит его присутствие. Такая философия, ставящая "стелс превыше всего", радикально меняет подход к ближней авиационной поддержке и ударам в тылу противника в современной войне.

С технической точки зрения F-35 оснащен самыми современными датчиками и системами наведения.

Электрооптическая система наведения (EOTS), встроенная в носовую часть F-35, сочетает в себе инфракрасную съемку и лазерное наведение для идентификации, отслеживания и поражения наземных целей высокоточными боеприпасами.

Система распределенной апертуры (DAS) обеспечивает 360-градусный инфракрасный обзор, позволяя летчикам видеть сквозь самолет и поддерживать визуальный контакт с полем боя даже в темноте или при плохой погоде.

В сочетании с радаром AN/APG-81 AESA этот набор систем помогает F-35 наносить точные удары по движущимся или неподвижным целям с большого расстояния без использования внешних модулей или самолетов поддержки.

Что касается вооружения, F-35 может нести на борту две 907-килограммовые бомбы GBU-31 Joint Direct Attack Munitions (JDAM) или GBU-53 Small Diameter Bomb (SDB), что сохраняет его стелс-характеристики и обеспечивает высокую точность ведения огня. А в ситуациях, когда незаметность не слишком важна, F-35 может переходить в "режим зверя", неся до 9,979 тонны различных боеприпасов на внешних узлах подвески, фактически превращаясь в бомбовоз. Эта модульная гибкость позволяет F-35 действовать как стелс-истребитель или ничем не примечательный бомбовоз, в зависимости от требований миссии.

F-35 создан для войн будущего, в отличие от A-10

Сравнения с A-10 неизбежны. Пушка GAU-8/A Avenger, стреляющая 30-мм снарядами с обедненным ураном, является уникальным оружием, которого нет на F-35, оснащенном довольно скромной 24-мм пушкой GAU 22/A. В то время как A-10 был разработан для длительной работы на низких высотах, F-35 наносит удары с большого расстояния, координируя свои действия с сухопутными войсками через защищенные каналы передачи данных и доставляя высокоточные боеприпасы, не входя в зону непосредственного боевого соприкосновения. Эти методы, по-видимому, исключают слово "ближняя" из "ближней авиационной поддержки".

Неоспоримый факт заключается в том, что в будущем конфликте с почти равным противником F-35 сможет выжить в спорном воздушном пространстве, тогда как A-10 — нет. Хотя F-35 не обладает такой прочностью и огневой мощью, как A-10, он воплощает доктринальный переход к платформам, представляющим собой узлы слияния датчиков в сетевом боевом пространстве, где данные гораздо важнее, чем грубая ударная сила.

Об авторе

Гаррисон Касс — старший автор отдела обороны и национальной безопасности в The National Interest. Касс — адвокат и бывший политический кандидат, который поступил на службу в ВВС США в качестве летчика-стажера, а затем был демобилизован по состоянию здоровья. Он специализируется на военной стратегии, аэрокосмической отрасли и вопросах глобальной безопасности. Гаррисон получил степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в области глобальной журналистики и международных отношений в Нью-Йоркском университете.