18 ноября День сержанта ВСУ: какие возникли проблемы на 10-й год реформы по стандартам НАТО

День сержанта Вооруженных сил Украины отмечают 18 ноября: в этот день отдают дань уважения сержантам и старшинам — младшему командному составу украинской армии. В Украине в 2015 году началось реформирование сержантского корпуса, которое должно было приблизить ВСУ к стандартам НАТО. Что произошло с реформированием сержантской службы в 2025 году, на четвертый год полномасштабной войны с Российской Федерацией?

Во времена независимости, с 2009 до 2012 года, сержантов ВСУ чествовали в первую пятницу марта. Нынешнюю дату, 18 ноября, установили в 2019 году в соответствии с указом №153/2019 тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, рассказали на портале "Армия Inform". Фокус собрал информацию о сержантском корпусе ВСУ — о реформе и задачах, которые он сейчас выполняет.

18 ноября День сержанта ВСУ

День сержанта ВСУ установили для того, чтобы поддержать престиж сержантов и старшин и отдать дань уважения военнослужащим, которые бок о бок с побратимами защищают свободу и независимость Украины, говорилось в приказе президента Украины. На "Армия Inform" коротко рассказали о поздравлениях, которые впервые прозвучали 18 ноября 2019 года. Поздравительные слова поступили от имени президента Владимира Зеленского, министра обороны, главнокомандующего ВСУ и командующего Объединенных сил.

С 2021 года главным сержантом ВСУ является Александр Косинский, который ранее, с 2012 по 2021, был главным старшиной украинской армии. Высшее звание сержантского состава, главный мастер-сержант, Косинский получил во времена тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного.

Сержанты ВСУ — Валерий Залужный вручил шевроны мастер-сержанта Александру Косинскому Фото: Армія Inform

Реформа сержантского корпуса

Реформа сержантского корпуса началась с 2015 года после указа №238/2015 от 23 апреля 2015 года президента Порошенко. В указе утверждалась национальная программа сотрудничества Украины и НАТО. Летом 2016 года Косинский объяснил, что с 90-х годов, после распада СССР, функции сержантов ограничивались слежением за дисциплиной, а это не соответствует требованиям современной армии. В ВСУ проведут реформу и предоставят младшим командирам другие обязанности, которые разгрузят командиров.

Основное в реформировании сержантского корпуса:

создание вертикали должностей — сержанты (командиры)-старшие сержанты (заместители командира) отделения, взвода, роты, батальона, бригады, вида ВСУ, ВСУ;

создание многоуровневой системы подготовки в соответствии со стандартами НАТО;

распределение ответственности между офицерами и сержантами.

В 2017 году Косинский сообщил о системе подготовки в соответствии с наработками НАТО NCO Leadership. В 2022 году — утвердили "Концепцию развития профессионального сержантского корпуса" (сержанты отвечают за дисциплину, тренировки, морально-психологическое состояние, боевую готовность).

В 2023 году главный сержант ВСУ рассказал о состоянии сержантского корпуса во время войны. По словам Косинского, реформу вовремя провели, и во время боев сержанты показали свою эффективность, иногда заменяя командиров.

Что говорят военные о реформе сержантского корпуса

В ноябре 2022 года о ситуации в армии высказался старший сержант 47 бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус в интервью "5 каналу". Военный пояснил, что после реформы по стандартам НАТО сержанты стали "ключевой фигурой и правой рукой командира-офицера", которые отвечают за подготовку и состояние рядовых и за выполнение тактических задач подразделения. По его словам, младшими командирами должны быть люди с опытом длительной службы в армии, которые могут помочь неопытным офицерам, которых недавно мобилизовали.

Сержанты ВСУ — Валерий Маркус о реформе сержантского корпуса

В ноябре 2025-го, почти через год после публикации видео о неудачных попытках создать 47 бригаду по стандартам НАТО, Маркус высказался о ситуации в ВСУ и о сержантском корпусе. Маркус объяснил, что проблемы в армии (СЗЧ, потери и т.д.) можно решить, проведя реформу сержантского корпуса.

"Корень проблемы — отсутствие реального механизма защиты солдата. Таким инструментом должен был бы быть реформированный Сержантский корпус. Но сейчас его полномочия прописаны так, что сержант "ответственный за все и ни за что", — считает боец.

Сержантская служба в 2025 году

На странице Facebook главного мастер-сержанта ВСУ Александра Косинского и странице сержантского корпуса можно увидеть некоторые стороны деятельности младших командиров в армии. Например, 15 ноября состоялся очередной выпуск в батальоне подготовки сержантского состава в 199 учебном центре ДШВ. 13 ноября — аналогичный выпуск нового группы сержантов в 9 армейском корпусе.

Сержанты ВСУ выпускаются из учебного центра, ноябрь 2025 года Фото: Facebook

Летом на странице сержантского корпуса рассказали об обучении на базе Школы сержантов Вооруженных Сил Латвии. Ожидается, что здесь будут повышать квалификацию военных, которые станут инструкторами ВСУ. Кроме того, в июле впервые после пятилетнего перерыва провели Литовско-Украинский семинар главных сержантов высшего уровня (LUSELS): военные обеих стран делились опытом.

Во время российско-украинской войны сержанты стоят рядом с рядовыми бойцами, выполняя боевые задачи и отвечая за эмоциональное состояние, подготовку и вооружение побратимов. Несмотря на это, есть потребность в дальнейшей реформе сержантского корпуса, чтобы младшие командиры получили четкие полномочия, а рядовые военные — лучшую защиту. 18 ноября 2025 года — День сержантов ВСУ, когда отдают дань уважения людям, которые непосредственно поддерживают украинских бойцов на поле боя, во время учебы и отдыха.