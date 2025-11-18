18 листопада День сержанта ЗСУ: які виникли проблеми на 10-й рік реформи за стандартами НАТО

День сержанта Збройних сил України відзначають 18 листопада: цього дня віддають шану сержантам та старшинам — молодшому командному складу української армії. В Україні у 2015 році почалось реформування сержантського корпусу, яке мало наблизити ЗСУ до стандартів НАТО. Що відбулось з реформуванням сержантської служби у 2025 році, на четвертий рік повномасштабної війни з Російською Федерацією?

За часів незалежності, з 2009 до 2012 року, сержантів ЗСУ вшановували у першу п'ятницю березня. Нинішню дату, 18 листопада, встановили у 2019 році відповідно до указу №153/2019 тодішнього президента України Петра Порошенка, розповіли на порталі "Армія Inform". Фокус зібрав інформацію про сержантський корпус ЗСУ — про реформу та завдання, які він зараз виконує.

18 листопада День сержанта ЗСУ

День сержанта ЗСУ встановили для того, щоб підтримати престиж сержантів й старшин та віддати шану військовослужбовцям, які пліч-о-пліч з побратимами боронять свободу та незалежність України, ішлося в наказі президента України. На "Армія Inform" коротко розповіли про привітання, які вперше пролунали 18 листопада 2019 року. Вітальні слова надійшли від імені президента Володимира Зеленського, міністра оборони, головнокомандувача ЗСУ та командувача Об'єднаних сил.

З 2021 року головним сержантом ЗСУ є Олександр Косинський, який раніше, з 2012 по 2021, був головним старшиною української армії. Найвище звання сержантського складу, головний майстер-сержант, Косинський отримав за часів тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного.

Сержанти ЗСУ - Валерій Залужний вручив шеврони майстер-сержанта Олександру Косинському Фото: Армія Inform

Реформа сержантського корпусу

Реформа сержантського корпусу почалась з 2015 року після указу №238/2015 від 23 квітня 2015 року президента Порошенка. В указі затверджувалась національна програма співробітництва України та НАТО. Влітку 2016 року Косинський пояснив, що з 90-х років, після розпаду СРСР, функції сержантів обмежувались стеженням за дисципліною, а це не відповідає вимогам сучасної армії. В ЗСУ проведуть реформу і нададуть молодшим командирам інші обов'язки, які розвантажать командирів.

Основне у реформуванні сержантського корпусу:

створення вертикалі посад — сержанти (командири)-старші сержанти (заступники командира) відділення, взводу, роти, батальйону, бригади, виду ЗСУ, ЗСУ;

створення багаторівневої системи підготовки відповідно до стандартів НАТО;

розподіл відповідальності між офіцерами та сержантами.

У 2017 році Косинський повідомив про систему підготовки відповідно до напрацювань НАТО NCO Leadership. У 2022 році — затвердили "Концепцію розвитку професійного сержантського корпусу" (сержанти відповідають за дисципліну, тренування, морально-психологічний стан, бойову готовність).

У 2023 році головний сержант ЗСУ розповів про стан сержантського корпусу під час війни. Зі слів Косинського, реформу вчасно провели, і під час боїв сержанти показали свою ефективність, інколи замінюючи командирів.

Що кажуть військові про реформу сержантського корпусу

У листопаді 2022 року про ситуацію у війську висловився старший сержант 47 бригади ЗСУ "Маґура" Валерій Маркус в інтерв'ю "5 каналу". Військовий пояснив, що після реформи за стандартами НАТО сержанти стали "ключовою фігурою та правою рукою командира-офіцера", які відповідають за підготовку та стан рядових і за виконання тактичних завдань підрозділу. З його слів, молодшими командирами мали б бути люди з досвідом тривалої служби в армії, які можуть допомогти недосвідченим офіцерам, яких недавно мобілізували.

Сержанти ЗСУ - Валерій Маркус про реформу сержантського корпусу

У листопаді 2025-го, майже через рік після публікації відео про невдалі спроби створити 47 бригаду за стандартами НАТО, Маркус висловився щодо ситуації у ЗСУ та щодо сержантського корпусу. Маркус пояснив, що проблеми в армії (СЗЧ, втрати тощо) можна розв'язати, провівши реформу сержантського корпусу.

"Корінь проблеми — відсутність реального механізму захисту солдата. Таким інструментом мав би бути реформований Сержантський корпус. Але зараз його повноваження прописані так, що сержант "відповідальний за все і ні за що", — вважає боєць.

Сержантська служба у 2025 році

На сторінці Facebook головного майстер-сержанта ЗСУ Олександра Косинського і сторінці сержантського корпусу можна побачити деякі сторони діяльності молодших командирів в армії. Наприклад, 15 листопада відбувся черговий випуск у батальйоні підготовки сержантського складу у 199 навчального центру ДШВ. 13 листопада — аналогічний випуск нового групи сержантів у 9 армійському корпусі.

Сержанти ЗСУ випускаються з навчального центру, листопад 2025 року Фото: Facebook

Влітку на сторінці сержантського корпусу розповіли про навчання на базі Школи сержантів Збройних Сил Латвії. Очікується, що тут підвищуватимуть кваліфікацію військову, які стануть інструкторами ЗСУ. Крім того, у липні вперше після п'ятирічної перерви провели Литовсько-Український семінар головних сержантів вищого рівня (LUSELS): військові обох країн ділились досвідом.

Під час російсько-української війни сержанти стоять поруч з рядовими бійцями, виконуючи бойові завдання та відповідаючи за емоційний стан, підготовку та озброєння побратимів. Попри це, є потреба у подальшій реформі сержантського корпусу, щоб молодші командири отримали чіткі повноваження, а рядові військові — кращий захист. 18 листопада 2025 року — День сержантів ЗСУ, коли віддають шану людям, які безпосередньо підтримують українських бійців на полі бою, під час навчання та відпочинку.