РФ использовала Telegram для диверсии на железной дороге в Польше: что будет делать Украина, — Зеленский

Спецслужбы Российской Федерации при подготовке диверсии на польской железной дороге использовали мессенджер Telegram, установили следователи. В связи с этим в Украине планируют найти решение, что делать с приложением, в котором действуют россияне.

Польские следователи выясняют обстоятельства повреждения железнодорожного пути между Варшавой и Люблином, и при этом установили, что для организации теракта россияне использовали социальную платформу Telegram, написал в этой же соцсети президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что Украина и Польша создадут совместную группу, которая поможет уберечься от аналогичных случаев в будущем.

О деталях расследования рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск во время телефонного разговора днем 19 ноября, говорится в заметке Зеленского. Президент отметил, что россияне ранее устраивали подобные диверсии на украинской железной дороге: украинцы научились этому противодействовать и могут поделиться опытом с поляками.

"Социальная платформа Telegram использовалась для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины", — написал Зеленский.

По мнению президента, в мессенджере занимаются подрывной деятельностью против Украины и, среди прочего, устраивают диверсии.

"Наша информация совпадает: все факты указывают на российский след за всем этим. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован. Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией", — заявил он.

Повреждение железной дороги в Польше — детали

Отметим, Фокус писал о повреждении железной дороги в Польше, которое произошло 16 ноября. Польские медиа сообщили, что около 7 часов машинист электровоза заметил повреждения на железнодорожном полотне. Выяснилось, что исчезло около метра пути: не указано, был ли взрыв. Машинист остановил электровоз, в котором в то время находилось двое-трое людей, поэтому раненых нет. На место событий прибыли польские правоохранители, впоследствии приехал Дональд Туск. Премьер Польши заявил, что есть определенные признаки, указывающие на диверсию и на причастность российских спецслужб.

18 ноября состоялось заседание совета безопасности Польши и правительство обнародовало первые детали расследования. По данным следователей, железнодорожные пути повредили двое граждан Украины, которые действовали по заказу спецслужб РФ. Устроив диверсию, они сбежали через границу на территорию Беларуси. Польша заявила, что знает имена подозреваемых.

Напоминаем, премьер Польши сообщил об еще одной диверсии на железной дороге, в которой задействовали взрывное устройство, подложенное на пути грузового поезда.