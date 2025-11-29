20-метровый стелс-дрон С-70: какие тайны скрывает "Охотник" ВС РФ, который заполучили ВСУ

На международной выставке вооружения в Дубае РФ показала отсеки для вооружения истребителя Су-57, который может нести 10-16 тонн ракет и бомб. Среди них — Х-58У на 250 км, Р-77М на 200 км, Х-69 на 400 км, "Изделие 810" на 450 км. В тандеме с самолетом работает еще один вид военной техники РФ — дрон С-70, способный нести еще 2 т вооружения. Почему опасное устройство, которое два года назад россияне начали использовать против украинцев?

Сообщается, что ВСУ захватили беспилотник С-70 в октябре прошлого года — хотя возможно, что Россия намеренно разбила дрон, чтобы он не достался украинцам целым и невредимым.

Фокус перевел статью "Верный ведомый" Путина: БПЛА С-70 создан для противостояния с Западом" аналитика по безопасности Брэндона Вайхерта для портала The National Interest. Вайхерт проанализировал характеристики этого тяжелого стелс-дрона, его роль в войне и последствия для России после того, как ВСУ захватили обломки с западными компонентами.

Российская военная машина неутомимо работает, производя новые системы и разрабатывая новые технологии для продолжения боевых действий против Украины и более эффективного противостояния с американцами. Российский БПЛА С-70 "Охотник-Б" может стать новой важнейшей платформой, служащей обеим целям.

Этот тяжелый ударный беспилотник, разрабатываемый ГКБ Сухого в сотрудничестве с компанией "МиГ", иногда называют "БПЛА шестого поколения". Первый прототип поднялся в воздух 3 августа 2019 года, а серийное производство планировали начать во второй половине 2024 года.

О беспилотнике С-70

Первый полет: 2019 год.

Количество построенных: неизвестно.

Длина: неизвестно.

Размах крыльев: 20 м.

Вес: ~18144 кг.

Двигатели: один турбовинтовой двигатель АЛ-31Ф или АЛ-41Ф (заимствован у Су-35/Су-57).

Максимальная скорость: ~1000 км/ч.

Дальность полета: ~6000 км.

Практический потолок: неизвестен.

Вооружение: ~2 тонны полезной нагрузки; имеет внутренний отсек для вооружения, обеспечивающий стелс-характеристики.

Экипаж: 0.

На первый взгляд, С-70 напоминает немного уменьшенную версию бомбардировщиков B-2 Spirit или B-21 Raider. Это не совпадение. Как и американские стелс-самолеты, российский дрон имеет конфигурацию "летающего крыла", предназначенную для уменьшения радиолокационной заметности (RCS). Основная идея заключается в том, что С-70 будет работать в тандеме с пилотируемым истребителем Сухой Су-57, действуя как "верный ведомый" — расширяя зону покрытия его датчиков, служа фальш-целью, неся дополнительное вооружение и тому подобное.

Первый контракт на этот тяжелый БПЛА, предположительно, был заключен около 2011 года, когда Министерство обороны России (МО) выбрало ГКБ Сухого для руководства программой по созданию тяжелого разведывательного/ударного дрона. В конце 2018 года на объекте в Новосибирске были проведены рулежные испытания. Первый полноценный полет С-70 состоялся в 2019 году над Государственным летно-испытательным центром имени Чкалова в Ахтубинске.

В 2019 году также сообщалось о совместном полете дрона с Су-57 для тестирования их взаимодействия. С-70 якобы летал автономно около 30 минут, взаимодействуя с Су-57. Через два года, по сообщениям, было построено три дополнительных прототипа с усовершенствованной авионикой и плоским выхлопным соплом для улучшения стелс-характеристик и инфракрасной сигнатуры.

В конце января 2024 года вице-губернатор Новосибирской области России заявил, что серийное производство может начаться во второй половине 2024 года. Программа продвигалась медленно из-за проблем в области как разработки, так и эксплуатации беспилотника.

Однако, вопреки прогнозам западных СМИ, программа продолжается, и теперь, когда в Украине бушует война, а Запад ослаблен, Россия может вскоре начать развертывание С-70.

Украина заявляет о захвате дрона С-70

В октябре прошлого года Украина заявила о сбитии дрона С-70 в Донецкой области, недалеко от Константиновки. Возможно, что россияне сбили С-70 самостоятельно, чтобы не дать украинцам захватить его в целости и сохранности. Но ВСУ утверждают, что им удалось найти неповрежденные части дрона. Согласно The Warzone, они обнаружили, что С-70 содержал много компонентов западного производства, что подчеркивает как зависимость России от иностранных технологий в некоторых системах, так и ее изощренность в обходе экспортного контроля.

Разработка С-70 знаменует попытку России создать крупный ударный БПЛА, способный действовать в спорном воздушном пространстве, нести внутреннее вооружение и взаимодействовать с истребителями нового поколения. Эта тенденция идет в ногу с технологиями "верных ведомых" дронов, разрабатываемых США и другими передовыми армиями мира.

Reuters утверждает, что С-70 предназначен для работы в условиях низких температур Арктики, ключевого стратегического региона России. Действительно, такие дроны могут использоваться для патрулирования Северного морского пути, а также в Арктике — регионе, где усиливается стратегическая конкуренция. Авария над Украиной является большой потерей ценной разведывательной информации для России (и выигрышем для украинской и западной разведок).

Тот факт, что фрагменты беспилотника попали в руки украинцев, а затем, несомненно, были изучены на Западе, может замедлить или затруднить развитие российских стелс-технологий и БПЛА в целом. Тем не менее эту программу не следует игнорировать или недооценивать.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.