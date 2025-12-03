ВС РФ атаковали Харьков: количество жертв возросло, есть погибший

В Харькове 3 декабря около 14:30 прогремел взрыв в Шевченковском районе города.

В результате вражеской атаки пострадали два человека, а вскоре под завалами было найдено тело еще одного, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Взрывом повреждены три автомобиля, загорелись четыре гаража.

На месте работают спасатели, которые ликвидируют пожар, а также проводят осмотр территории в поисках возможных пострадавших.

За неполные сутки 3 декабря в Харькове уже двое погибших. Утром стало известно о пожаре в квартире четырехэтажного жилого дома на улице Мира.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то во время тушения огня обнаружили тело 25-летней женщины в горящей квартире. Еще один мужчина пострадал.

3 декабря в Харькове погибла молодая женщина Фото: ГСЧС

Из задымленного подъезда пожарным удалось спасти десять жителей дома.

По информации в городских пабликах, причиной трагедии мог стать взрыв зарядной станции.

Напомним, 12 ноября оккупанты ударили беспилотниками по центру Харькова. От взрывной волны получили травмы и ушибы 68-летний мужчина и 60-летняя женщина, они были госпитализированы в медицинское учреждение. Также врачи оказали на месте помощь 77-летней женщине, которая получила легкие ранения.

В ночь на 19 ноября город подвергся очередной массированной атаке ВС РФ. 19 дронов типа "Герань-2" атаковали Слободской и Основянский районы, пострадали не менее 46 человек, в том числе девочки 9 и 13 лет. Один из прилетов пришелся во двор школы.

Ранее сообщалось, что россиянам удалось зайти на территорию Харьковской области еще в одном месте.