ВС РФ атакуют ракетами Украину: гремят первые взрывы, подробности

По данным мониторинговых каналов, оккупанты осуществили пуски крылатых ракет "Искандер-К" в направлении центральных регионов Украины. Воздушную тревогу объявили в большинстве областей.

В субботу, 6 декабря, ВС РФ осуществляют новый обстрел Украины. О пусках скоростных целей сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

В 11:19 пресс-центр ВС ВСУ сообщил, что скоростные цели находятся в Сумской области и держат курс на Полтавщину. Через несколько минут Командование призвало жителей Полтавы немедленно перейти в укрытие.

В 11:36 Командование сообщило, что крылатая ракета продолжает движение на Кропивницкий.

Мониторинговый канал monitor в 11:20 сначала информировал о выходах баллистических целей с вектором на Ахтырку Сумской области и Миргородского района Полтавщины. Через несколько минут аналитики извинились за ложную информацию и уточнили, что ВС РФ осуществили пуски крылатых ракет "Искандер-К".

Відео дня

В 11:27 мониторы заявили, что сразу пять крылатых ракет "Искандер-К" держат курс на Днепропетровскую и Кировоградскую области. Через несколько минут обнародовано предупреждение о приближении трех ракет к Александрии. В 11:45 monitor сообщил, что две крылатые ракеты "Искандер-К" находятся в Кировоградской области и держат курс на Винницкую область. Впоследствии мониторинговый канал сообщил, что осуществляется доразведка по крылатым ракетам во всех областях.

Корреспонденты "Суспільного", в свою очередь, в 11:36 сообщили о звуках взрывов в Кременчуге Полтавской области.

Отметим, что в ночь на 6 декабря ВС РФ осуществили массированный ракетно-дроновый обстрел Украины, применив более 700 средств воздушного нападения. Враг атаковал гражданскую и энергетическую инфраструктуры в нескольких областях.

Из-за ночного обстрела Украины введены новые графики отключений света 6 декабря. В субботу некоторые бытовые потребители будут сидеть без света минимум 11 часов.