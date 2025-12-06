В Украине обновили графики отключений на 6 декабря: кто будет сидеть без света 11 часов

6 декабря Вооруженные силы РФ осуществили очередную, уже восьмую с начала года, массированную ракетно-дроновую атаку на объекты украинской энергосистемы. Целями российских войск стали электростанции, инфраструктура передачи и распределения электроэнергии в нескольких регионах. Из-за этого электричество будет отсутствовать до 11 часов в сутки.

В результате атаки россиян было повреждено оборудование объектов энергетики, сообщает Укрэнерго, поэтому объем вынужденных ограничений потребления увеличен.

Сейчас во всех регионах Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5–3 очереди одновременно. Также на протяжении суток применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Отмечается, что потребление электроэнергии остается высоким. На 8:45 сегодняшнего дня оно было на 2,4% ниже уровня прошлой субботы — в основном из-за масштабных повреждений и вынужденных отключений. А суточный максимум 5 декабря также оказался почти на 3% ниже показателя предыдущего дня по тем же причинам.

Отключения света в регионах Украины

В связи с ситуацией в областях Украины изменились графики отключения электричества. Компания ДТЭК опубликовала актуальные на утро 6 декабря графики отключений:

Киев

Киевская область

Одесская область

Днепропетровская область

Учитывая последствия удара и текущие погодные условия, энергетики обращаются к украинцам с просьбой максимально экономить электричество. Рекомендуется ограничить использование мощных приборов, а энергоемкие процессы переносить на период после 22:00 — это поможет сократить длительность отключений.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому важно следить за обновлениями операторов распределительных сетей, пояснили в Укрэнерго.

Напомним, в ночь на субботу, 6 декабря, Вооруженные силы РФ провели комбинированную воздушную атаку с использованием ракет и беспилотников. Под удар попали объекты энергетики, железная дорога и жилищный сектор.

Из-за российского ракетного обстрела Киевской области в Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого изменился график движения поездов, проходящих через это ж/д узел.