В Україні оновили графіки відключень на 6 грудня: хто сидітиме без світла 11 годин

6 грудня Збройні сили РФ здійснили чергову, вже восьму з початку року, масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти української енергосистеми. Цілями російських військ стали електростанції, інфраструктура передачі та розподілу електроенергії в кількох регіонах. Через це електрика буде відсутня до 11 годин на добу.

Унаслідок атаки росіян було пошкоджено обладнання об'єктів енергетики, повідомляє Укренерго, тому обсяг вимушених обмежень споживання збільшено.

Наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5-3 черги одночасно. Також протягом доби застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Зазначається, що споживання електроенергії залишається високим. Станом на 8:45 сьогоднішнього дня воно було на 2,4% нижчим за рівень минулої суботи — здебільшого через масштабні ушкодження та вимушені відключення. А добовий максимум 5 грудня також виявився майже на 3% нижчим за показник попереднього дня з тих самих причин.

Вимкнення світла в регіонах України

У зв'язку із ситуацією в областях України змінилися графіки відключення електрики. Компанія ДТЕК опублікувала актуальні на ранок 6 грудня графіки відключень:

Київ

Київська область

Одеська область

Дніпропетровська область

З огляду на наслідки удару і поточні погодні умови, енергетики звертаються до українців із проханням максимально економити електрику. Рекомендується обмежити використання потужних приладів, а енергомісткі процеси переносити на період після 22:00 — це допоможе скоротити тривалість відключень.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому важливо стежити за оновленнями операторів розподільчих мереж, пояснили в Укренерго.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 6 грудня, Збройні сили РФ провели комбіновану повітряну атаку з використанням ракет і безпілотників. Під удар потрапили об'єкти енергетики, залізниця та житловий сектор.

Через російський ракетний обстріл Київської області у Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через це змінився графік руху поїздів, що проходять через цей залізничний вузол.