Нічний обстріл України: вибухи прогриміли в кількох областях, усі наслідки атаки (фото)

У ніч на суботу, 6 грудня, Росія здійснила чергову масштабну атаку на українські регіони, застосувавши ударні дрони, балістичні ракети та ракети типу "Кинджал". Під удар потрапили Київська, Дніпропетровська, Хмельницька, Львівська, Запорізька та Чернігівська області.

Збройні сили РФ провели комбіновану повітряну атаку з використанням ракет і безпілотників. Під удар потрапили об'єкти енергетики, залізниця та житловий сектор. Є постраждалі. Фокус зібрав актуальну інформацію про наслідки атаки.

Удари по Києву та області

Як повідомила пресслужба ДСНС, на території залізничного вокзалу у Фастові та моторно-вагонного депо зафіксовано загоряння і руйнування — це потребувало зміни маршрутів пасажирських поїздів.

У селі Нові Петрівці Вишгородського району внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся склад на площі 5500 кв. м. Також постраждали приватні будинки та вантажні автомобілі.

У Вишгородському районі під обстріл потрапили мирні жителі: постраждали троє людей — дві жінки та чоловік. Усі вони дістали поранення різної тяжкості, включно з ушкодженнями від уламків, рваними ранами й травмами хребта.

Пожежі в Київській області Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки Фото: ДСНС

Атаки по Дніпру та області

Згідно з повідомленням в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, Дніпро та область зазнали масованих ударів. Моніторингові групи повідомляють, що на регіон налетіло щонайменше два десятки безпілотників.

Близько 01:30 по Дніпру було завдано ударів балістичними ракетами, після чого місцеві жителі почали повідомляти про перебої з електрикою.

"Зранку ворог здійснив ракетну атаку. У Дніпровському районі постраждали двоє чоловіків — 37 і 65 років та 75-річна жінка. Їм надали необхідну допомогу. Оговтуватися вони будуть удома", — пише чиновник у соцмережах.

Зруйнований будинок у Дніпропетровській області. Ісщодник: Владислав Гайваненко Фото: Соцсети

Ситуація в Чернігові та області

За даними ДСНС, під ударом опинилися житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури. У Корюківському районі зафіксовано влучання по цивільних об'єктах. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

Запорізька область під обстрілом

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про удари по Запорізькому району. Постраждали чотири людини: 71-річна жінка і троє чоловіків. Загалом за ніч по області було завдано 729 ударів по 25 населених пунктах — ракетами, авіацією та БпЛА.

Вибухи в Луцьку

У Луцьку прогриміли вибухи на тлі масованої атаки російських дронів, які зайшли на область одразу з кількох напрямків. Міський голова Луцька повідомив, що до міста наближалися три ворожі дрони, які летіли з різних напрямків. Після ударів в одному з мікрорайонів міста з'явилося сильне задимлення. За словами мера, внаслідок атаки спалахнули продуктові склади.

Удари по енергетиці: де зникло світло

За інформацією Міненерго, під ударами опинилися об'єкти генерації, розподілу та передавання електроенергії, а також цивільна інфраструктура у восьми областях: Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській.

За даними енергетиків, вранці 6 грудня знеструмлені споживачі зафіксовані в таких областях:

Одеська

Чернігівська

Київська

Харківська

Дніпропетровська

Миколаївська

Повідомляється, що аварійно-відновлювальні бригади працюють у тих районах, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці роблять усе можливе, щоб відновити живлення всіх абонентів у найкоротші терміни.

У всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень. Також по всій країні залишаються чинними графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Нагадаємо, вночі 6 грудня по всій Україні оголосили повітряну тривогу після зльоту російської авіації та загроз атак БПЛА. Російські окупаційні війська запустили в бік України десятки груп ударних дронів типу "шахед" і застосували балістику.