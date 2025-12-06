Ночной обстрел Украины: взрывы прогремели в нескольких областях, все последствия атаки (фото)
В ночь на субботу, 6 декабря, Россия осуществила очередную масштабную атаку на украинские регионы, применив ударные дроны, баллистические ракеты и ракеты типа "Кинжал". Под удар попали Киевская, Днепропетровская, Хмельницкая, Львовская, Запорожская и Черниговская области.
Вооруженные силы РФ провели комбинированную воздушную атаку с использованием ракет и беспилотников. Под удар попали объекты энергетики, железная дорога и жилищный сектор. Есть пострадавшие. Фокус собрал актуальную информацию о последствиях атаки.
Удары по Киеву и области
Как сообщила пресс-служба ГСЧС, на территории железнодорожного вокзала в Фастове и моторно-вагонного депо зафиксированы возгорания и разрушения — это потребовало изменения маршрутов пассажирских поездов.
В селе Новые Петровцы Вышгородского района в результате падения обломков БПЛА загорелся склад на площади 5500 кв. м. Также пострадали частные дома и грузовые автомобили.
В Вышгородском районе под обстрел попали мирные жители: пострадали три человека — две женщины и мужчина. Все они получили ранения различной тяжести, включая обломочные повреждения, рваные раны и травмы позвоночника.
Атаки по Днепру и области
Согласно сообщению и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, Днепр и область подверглись массированным ударам. Мониторинговые группы сообщают, что на регион налетело не менее двух десятков беспилотников.
Около 01:30 по Днепру были нанесены удары баллистическими ракетами, после чего местные жители начали сообщать о перебоях с электричеством.
"Утром враг совершил ракетную атаку. В Днепровском районе пострадали двое мужчин – 37 и 65 лет и 75-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь. Приходить в себя они будут дома", — пишет чиновник в соцсетях.
Ситуация в Чернигове и области
По данным ГСЧС, под ударом оказались жилой сектор и объекты критической инфраструктуры. В Корюковском районе зафиксированы попадания по гражданским объектам. Спасатели оперативно ликвидировали пожары. Информация о пострадавших не поступала.
Запорожская область под обстрелом
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударах по Запорожскому району. Пострадали четыре человека: 71-летняя женщина и трое мужчин. Всего за ночь по области было нанесено 729 ударов по 25 населенным пунктам — ракетами, авиацией и БпЛА.
Взрывы в Луцке
В Луцке прогремели взрывы на фоне массированной атаки российских дронов, которые зашли на область сразу с нескольких направлений. Городской голова Луцка сообщил, что к городу приближались три вражеских дрона, летевших с разных направлений. После ударов в одном из микрорайонов города появилось сильное задымление. По словам мэра, в результате атаки вспыхнули продуктовые склады.
Удары по энергетике: где пропал свет
По информации Минэнерго, под ударами оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии, а также гражданская инфраструктура в восьми областях: Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.
По данным энергетиков, утром 6 декабря обесточенные потребители зафиксированы в следующих областях:
- Одесская
- Черниговская
- Киевская
- Харьковская
- Днепропетровская
- Николаевская
Сообщается, что аварийно-восстановительные бригады работают в тех районах, где это позволяет ситуация с безопасностью. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить питание всех абонентов в кратчайшие сроки.
Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений. Также по всей стране остаются в силе графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Напомним, ночью 6 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу после взлета российской авиации и угроз атак БПЛА. Российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки групп ударных дронов типа "шахед" и применили баллистику.