Ночной обстрел Украины: взрывы прогремели в нескольких областях, все последствия атаки (фото)

В ночь на субботу, 6 декабря, Россия осуществила очередную масштабную атаку на украинские регионы, применив ударные дроны, баллистические ракеты и ракеты типа "Кинжал". Под удар попали Киевская, Днепропетровская, Хмельницкая, Львовская, Запорожская и Черниговская области.

Вооруженные силы РФ провели комбинированную воздушную атаку с использованием ракет и беспилотников. Под удар попали объекты энергетики, железная дорога и жилищный сектор. Есть пострадавшие. Фокус собрал актуальную информацию о последствиях атаки.

Удары по Киеву и области

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, на территории железнодорожного вокзала в Фастове и моторно-вагонного депо зафиксированы возгорания и разрушения — это потребовало изменения маршрутов пассажирских поездов.

В селе Новые Петровцы Вышгородского района в результате падения обломков БПЛА загорелся склад на площади 5500 кв. м. Также пострадали частные дома и грузовые автомобили.

В Вышгородском районе под обстрел попали мирные жители: пострадали три человека — две женщины и мужчина. Все они получили ранения различной тяжести, включая обломочные повреждения, рваные раны и травмы позвоночника.

Пожары в Киевской области Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российской атаки Фото: ГСЧС

Атаки по Днепру и области

Согласно сообщению и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, Днепр и область подверглись массированным ударам. Мониторинговые группы сообщают, что на регион налетело не менее двух десятков беспилотников.

Около 01:30 по Днепру были нанесены удары баллистическими ракетами, после чего местные жители начали сообщать о перебоях с электричеством.

"Утром враг совершил ракетную атаку. В Днепровском районе пострадали двое мужчин – 37 и 65 лет и 75-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь. Приходить в себя они будут дома", — пишет чиновник в соцсетях.

Разрушенный дом в Днепропетровской области. Исчтоник: Владислав Гайваненко Фото: Соцсети

Ситуация в Чернигове и области

По данным ГСЧС, под ударом оказались жилой сектор и объекты критической инфраструктуры. В Корюковском районе зафиксированы попадания по гражданским объектам. Спасатели оперативно ликвидировали пожары. Информация о пострадавших не поступала.

Запорожская область под обстрелом

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударах по Запорожскому району. Пострадали четыре человека: 71-летняя женщина и трое мужчин. Всего за ночь по области было нанесено 729 ударов по 25 населенным пунктам — ракетами, авиацией и БпЛА.

Взрывы в Луцке

В Луцке прогремели взрывы на фоне массированной атаки российских дронов, которые зашли на область сразу с нескольких направлений. Городской голова Луцка сообщил, что к городу приближались три вражеских дрона, летевших с разных направлений. После ударов в одном из микрорайонов города появилось сильное задымление. По словам мэра, в результате атаки вспыхнули продуктовые склады.

Удары по энергетике: где пропал свет

По информации Минэнерго, под ударами оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии, а также гражданская инфраструктура в восьми областях: Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.

По данным энергетиков, утром 6 декабря обесточенные потребители зафиксированы в следующих областях:

Одесская

Черниговская

Киевская

Харьковская

Днепропетровская

Николаевская

Сообщается, что аварийно-восстановительные бригады работают в тех районах, где это позволяет ситуация с безопасностью. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить питание всех абонентов в кратчайшие сроки.

Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений. Также по всей стране остаются в силе графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Напомним, ночью 6 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу после взлета российской авиации и угроз атак БПЛА. Российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки групп ударных дронов типа "шахед" и применили баллистику.