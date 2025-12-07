Украина изучает способы осуществления более сложных атак по Черноморскому флоту России, — АР

Меткие атаки Украины по некогда доминантному Черноморскому флоту России заставили Москву адаптироваться, ограничивая возможности для масштабных ударов, которые наблюдались ранее. Российским кораблям приходится прятаться.

Украина сейчас фактически ограничивает передвижение противника, но тех громких ударов, которые происходили раньше, не было уже достаточно давно. Об этом в интервью Associated Press отметил руководитель специализированного подразделения морских беспилотников Group 13 ГУР МО Украины с позывным "13-й".

По его словам, враг адаптировался и украинские силы сейчас вышли на стабильный уровень, но прогресс замедлился.

Офицер сказал, что российские военно-морские корабли очень часто решаются отойти от порта лишь на 25 миль (40 километров), чтобы запустить ракеты.

"Они постоянно скрываются. И определенным образом это также результат деятельности нашего подразделения — ведь вы можете представить себе стоимость содержания флота, который не может действовать в море", — рассказал представитель ГУР.

Подразделение эксплуатирует семейство морских беспилотников "Магура", используя таранный беспилотник V5 и оружейную платформу V7. Оба дрона управляются дистанционно с помощью консолей размером с чемодан, оснащенных джойстиками, экранами и предохранительными выключателями.

Сейчас украинские военные имеют огромное количество оперативных данных для дальнейшего обучения моделей искусственного интеллекта и изучают варианты ударов на большую дальность.

Напоминаем, что Россия создала подразделение "Рубикон" из 5 тысяч военных, которые охотятся на украинских операторов дронов. По данным Financial Times, из-за этого ВСУ вынуждены менять тактику работы беспилотников.