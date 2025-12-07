Україна вивчає способи здійснення складніших атак по Чорноморському флоту Росії, — АР

Влучні атаки України по колись домінантному Чорноморського флоту Росії змусили Москву адаптуватися, обмежуючи можливості для масштабних ударів, які спостерігалися раніше. Російським кораблям доводиться ховатися.

Україна наразі фактично обмежує пересування противника, але тих гучних ударів, які відбувалися раніше, не було вже досить давно. Про це в інтерв'ю Associated Press наголосив керівник спеціалізованого підрозділу морських безпілотників Group 13 ГУР МО України з позивним "13-й".

За його словами, ворог адаптувався й українські сили поки що вийшли на стабільний рівень, але прогрес уповільнився.

Офіцер сказав, що російські військово-морські кораблі дуже часто наважуються відійти від порту лише на 25 миль (40 кілометрів), щоб запустити ракети.

"Вони постійно ховаються. І певним чином це також результат діяльності нашого підрозділу — адже ви можете уявити собі вартість утримання флоту, який не може діяти в морі", — розповів представник ГУР.

Підрозділ експлуатує сімейство морських безпілотників "Магура", використовуючи таранний безпілотник V5 та збройову платформу V7. Обидва дрони керуються дистанційно за допомогою консолей розміром з валізу, оснащених джойстиками, екранами та запобіжними вимикачами.

Наразі українські військові мають величезну кількість оперативних даних для подальшого навчання моделей штучного інтелекту й вивчають варіанти ударів на більшу дальність.

Нагадуємо, що Росія створила підрозділ "Рубікон" із 5 тисяч військових, які полюють на українських операторів дронів. За даними Financial Times, через це ЗСУ змушені змінювати тактику роботи безпілотників.