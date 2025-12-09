Япония строит "ракетный архипелаг", чтобы противостоять Китаю

Поскольку отношения с Китаем продолжают ухудшаться, Япония приступает к самому крупному наращиванию военной мощи по меньшей мере за четыре десятилетия. И это притом, что в 1947 году Япония приняла пацифистскую конституцию, которая остается неизменной по сей день.

Поскольку военная напряженность между Китаем и Японией достигла самого высокого уровня за более чем десятилетие, малонаселенный остров Йонагуни оказался прямо на линии фронта. Расположенный всего в 110 километрах к востоку от Тайваня, Йонагуни станет "ракетным архипелагом", сообщает Bloomberg.

На Йонагуни разместярт ракетные комплексы Фото: U.S. Army

Именно возле этого острова упали ракеты, запущенные Китаем в 2022 году после поездки бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Япония быстро разворачивает ракетные батареи, радиолокационные вышки, хранилища боеприпасов и другие боевые объекты по всему архипелагу Рюкю, состоящему из 160 островов.

Также Токио начинает развертывание крупных военных сил на Кюсю, самом южном из четырех основных островов Японии, включая истребители F-35 и дальнобойные ракеты, а также расширяет свой аналог Корпуса морской пехоты США, известный как Бригада быстрого развертывания амфибий.

Крупнейшее за десятилетия наращивание военной мощи страны направлено на противодействие территориальным амбициям Китая.

Гонка за укрепление островов повышает ставки в текущем противостоянии между крупнейшими экономиками Азии, поскольку Пекин усиливает давление, чтобы заставить премьер-министра Санаэ Такаичи отказаться от своих заявлений, предполагающих, что Япония может развернуть свои войска, если Китай когда-нибудь попытается захватить Тайвань. В минувшие выходные китайский истребитель нацелил свой радар наведения на японские боевые самолеты.

Остров Йонагуни – откуда Япония будет грозить Китаю

На субтропическом острове Йонагуни, который славится своими табунами вымирающих диких лошадей и местами для дайвинга с акулами-молотами, сейчас вырастают новые жилые дома для размещения военнослужащих военной базы, созданной в 2016 году. В течение следующего года к почти 230 уже находящимся на месте сотрудникам присоединятся около 30 человек для размещения подразделения радиоэлектронной борьбы, а в связи с запланированным развертыванием зенитных ракет ожидается прибытие еще большего числа людей.

Военные радиолокационные вышки на Йонагуни, самом западном обитаемом острове Японии Фото: U.S. Army

Некоторые из примерно 1500 жителей острова стали нервничать из-за поставок оружия и обратились к японским властям с просьбой разъяснить дальнейшие планы. В начале декабря представители Министерства обороны объяснили им необходимость размещения войск, зенитных ракет и оружия, использующего электромагнитные волны для подавления вражеских систем связи и наведения.

Хотя Япония придерживается доктрины строгой самообороны, в 2015 году правительство тогдашнего премьер-министра Синдзо Абэ внесло эпохальное изменение в законодательство, позволившее военным оказывать помощь дружественным странам в ситуации, когда под угрозой могло оказаться и собственное выживание Японии. До прихода Такаичи к власти в октябре Абэ и последующие лидеры избегали озвучивать конкретные сценарии применения "коллективной самообороны", понимая, что это может усилить напряженность в отношениях с Китаем.

Новая премьер-министр Японии Санаэ Такаичи не на шутку бесит Пекин Фото: The Asahi Shimbun

Однако в частных беседах правительственные чиновники и аналитики по вопросам безопасности уже давно упоминали, что одним из сценариев может стать оборона Тайваня под руководством США, учитывая близость Японии к островной демократии и ее собственную зависимость от США в вопросах безопасности. Любая перспектива того, что американские войска не смогут остановить китайское вторжение на Тайвань, неизбежно поставит под угрозу безопасность самой Японии.

По словам Кеко Хатакэямы, бывшего японского правительственного аналитика, а ныне профессора международных отношений в Университете Ниигаты, у Японии не будет иного выбора, кроме как поддержать США в конфликте, независимо от того, как к этому относятся в Токио. "Если мы отклоним запрос США, это будет означать конец альянса. А США, возможно, даже не защитят Японию в случае нападения Китая на нее", — считает Кеко.

Япония, Китай и Тайвань – напряжение сохраняется со времен Второй мировой войны

Напряженность вокруг Тайваня берет свое начало в соглашениях, положивших конец Второй мировой войне, – истории, которую председатель КНР Си Цзиньпин теперь пытается использовать в своих интересах. В беседах с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами Си Цзиньпин утверждал, что Китай помог победить Японию, а два заявления военного времени – Потсдамская и Каирская декларации – ясно дали понять, что Пекин обладает суверенитетом над Тайванем.

В ответ некоторые китайские официальные лица указали, что заявления времен Второй мировой войны также вызывают сомнения относительно суверенитета Японии над Йонагуни и другими островами архипелага Рюкю. В прошлом месяце официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь опубликовал цитату из Потсдамской декларации 1945 года, в которой говорилось, что суверенитет Японии должен быть ограничен четырьмя главными островами страны "и теми малыми островами, которые мы определим".

Япония, США и Тайвань отвергают заявления Китая, ссылаясь на Сан-Францисский мирный договор как на юридически обязывающее соглашение. Подписанный в 1951 году Японией и почти 50 странами-союзниками, он гласит, что Токио "отказывается от всех прав, правооснований и претензий" на Тайвань, но не уточняет, перед кем именно. В нем также острова Рюкю перешли под управление США, что открыло путь для размещения американских военных баз, в первую очередь на острове Окинава. Острова были возвращены Японии в 1972 году.

Си Цзиньпин постоянно заявляет о притязаниях Китая на Тайвань

Пекин отвергает Сан-Францисский договор, а посольство Китая в Токио в прошлом месяце заявило, что это всего лишь "недействительный клочок бумаги". Китай сохраняет активные претензии на острова Сенкаку, известные как Дяоюйдао, расположенные к северу от Йонагуни. Эти острова подпадают под действие американо-японского договора о взаимной обороне, и эту позицию в прошлом месяце подтвердил спецпредставитель Трампа в Японии Джордж Гласс.

После выступления нового премьер-министра Японии китайские официальные лица активно продвигают свою историческую позицию перед высокопоставленными гостями. В понедельник министр иностранных дел Ван И на встрече со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулом подробно изложил аргументы в пользу суверенитета Китая над Тайванем, заявив, что Японии следует быть более осторожной, будучи "побежденной страной" во Второй мировой войне.

История оказывает сильное влияние на японцев старшего поколения, которые глубже, чем молодое поколение, отождествляют себя с отказом Японии от милитаризма после Второй мировой войны. В 1947 году Япония приняла пацифистскую конституцию, которая остается неизменной по сей день.

Однако молодые японцы в целом поддерживают наращивание военной мощи Японии.

Напомним, 24 ноября Дональд Трамп и Си Цзиньпин "продуктивно" пообщались по телефону, после чего китайские СМИ заявили, что "США понимают, насколько важен тайваньский вопрос для Китая".

Ранее Фокус писал, что Китай наметил для себя не только войну на Тайване, но и войну в России.