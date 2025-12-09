Ад под Газой: журналисты показали, как выглядят туннели ХАМАС, где месяцами держали заложников

Британских журналистов пустили в огромную сеть туннелей ХАМАС, которые зачистили израильские военные. Подземные ходы простираются на 10 км и в них спрятаны 80 жилых помещений, где удерживали заложников, которые месяцами не видели солнечного света.

Тоннель "Белый воробей", часть "метрополитена Газы", ​​был командным центром ХАМАС в Рафахе. Теперь он полностью зачищен, и журналисты смогли спуститься через замаскированный вход на 25-метровую глубину, сообщает журналист The Sun Робин Перри.

Журналистов пустили в туннели ХАМАС

"Задыхаясь в темноте, лишенной кислорода, я плелся по узкому проходу, ведущему в лабиринт туннелей. Но в конце концов мы пришли к подземному перекрестку, где три новых маршрута расходятся в разных направлениях, образуя более широкую сеть, которая простирается — в полной темноте — на невероятные 10 км", — рассказывает Перри.

ХАМАС использовал туннели для пыток и доставки фастфуда

В туннелях ХАМАС находятся 80 отдельных жилых помещений с ванными комнатами, в том числе душевыми и туалетами, стальными взрывобезопасными дверями и системой тележек, передвигающихся по узким рельсам для доставки грузов. Его прозвали "кислородным трубопроводом ХАМАСа", поскольку десятки туннелей ведут в Египет и использовались для контрабанды оружия и даже фастфуда.

Відео дня

Туннели пронизывают всю Газу и простираются до Египта

В Газе нет международных ресторанов быстрого питания, поэтому местные жители заказывали еду, включая KFC, из Египта, которую доставляли по сети туннелей.

Рядом с перекрестком находилась яма размером с могилу, вырытая израильскими солдатами в ходе бесчисленных попыток найти останки заложников, не переживших пытки ХАМАС.

И это всего лишь один из 1300 туннелей, разбросанных по всей Газе, на строительство которых террористическая группировка ХАМАС потратила десятилетия и около 1 миллиарда долларов, — все это с целью совершения террористических атак против Израиля. По данным Армии обороны Израиля, туннель построен из ряда сборных арок, изготовленных из бетона, украденного ХАМАС после того, как он был доставлен в Газу для законных гражданских строительных проектов.

Сложная сеть, получившая название "Метро Газы", ​​простиралась на 725 км и спускалась на глубину 70 метров.

Около 6000 шахт позволяли террористам незаметно передвигаться по Газе по паутине туннелей, которая была гораздо более обширной, чем предполагал Израиль , когда началась война.

Для строительства самых больших туннелей контрабандой ввозилось буровое оборудование. Один из них, обнаруженный на глубине 45 метров и тянувшийся на почти четыре километра, был достаточно большим, чтобы по нему мог проехать грузовик.

В туннелях находились стратегические узлы, где размещались центры командования и управления, крупные ответвления для переброски войск и контрабанды оружия, а также узкие тактические туннели со скрытыми шахтами доступа для нанесения молниеносных ударов по израильским войскам.

Туннель, где держали Адара Голдина

"Туннель, который нам показали, — один из самых "значительных и сложных маршрутов", найденных до сих пор, — был назван "Белый воробей", в честь родителей лейтенанта Адара Голдина", — отмечает журналист, напоминая, что 23-летний Адар был убит через два часа после начала перемирия после шестинедельной войны между Израилем и ХАМАС в 2014 году.

Террористическая группировка ХАМАС прятала его тело в этом туннеле в течение 11 лет, прежде чем наконец согласилась вернуть его в прошлом месяце, когда к нему приблизились бойцы спецподразделений "Яхалом" и "Шайетет 13".

Лидеры ХАМАС прятались в туннелях месяцами

Здесь, под мечетями, больницами и школами, обосновался Мохаммед Синвар, брат организатора терактов 7 октября Яхьи Синвара. Синвар взял на себя руководство террористической группировкой после ликвидации своего старшего брата и сам был ликвидирован в мае 2025 года.

Здесь же базировался и Мухаммад Шабане, командир бригады "Рафах" ХАМАСа, до того как его тоже ликвидировали солдаты Армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ все еще продолжают обыскивать туннели, чтобы собрать доказательства деятельности ХАМАС и найти любые подсказки относительно местонахождения 24-летнего Рана Гвили, члена полицейского антитеррористического подразделения. Он единственный заложник — живой или мертвый, — которого все еще удерживает ХАМАС.

Журналистка Натали Лисбона из Daily Mail также посетила туннели ХАМАС и отметила, что только в некоторых местах она может стоять в полный рост (160 см).

В туннелях ХАМАС были даже туалеты и душевые

"Хотя я знаю, что террористов здесь больше нет, инстинкты подсказывают мне развернуться и уйти. Невозможно представить, что многие из 254 заложников содержались в подобных туннелях в полной темноте, некоторые — почти два года… Некоторых держали в клетках. Некоторых подвергали сексуальному насилию в таких же тесных камерах, как эта. Тела убитых в таких туннелях были найдены с искривленными позвоночниками, поскольку они не могли стоять прямо более года", - напоминает Натали в своем репортаже.

Всего в двух шагах от этого комплекса находится здание БАПОР, организации ООН, поддерживающей палестинцев, которую Израиль обвиняет в найме членов ХАМАС. Рядом находятся школы и мечети БАПОР.

Хоть журналистов и пустили в туннель, но здесь все еще опасно, так что подполковник Надав Шошани провел инструктаж. Несмотря на вступившее в силу в октябре соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Дональда Трампа, боевые действия продолжаются.

За 48 часов до визита журналистов четверо палестинцев были ликвидированы солдатами Армии обороны Израиля из-за опасений, что они собираются в одиночку напасть на солдат, охраняющих желтую линию.

Эта линия разделяет сектор на две части: ХАМАС по-прежнему контролирует западную половину, а восточную часть контролируют израильские войска.

Хотя руководство ХАМАС согласилось на первую фазу перемирия, что означает прекращение основных боевых действий, некоторое количество боевиков все еще скрываются в туннеле неподалеку от того места, куда пустили журналистов и находятся там уже почти 20 месяцев.

Напомним, ранее Фокус писал, почему война в Газе возобновилась, хоть и было подписано соглашение о прекращении огня.

Все 20 живых заложников переданы ХАМАС израильской стороне 20 октября. 7 октября 2023 года боевики захватили 251 заложника во время нападения ХАМАС на Израиль, в результате которого погибли 1219 человек, большинство из которых — мирные жители. Все заложники, за исключением 47, были освобождены в рамках ранее заключенных перемирий.