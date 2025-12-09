Пекло під Газою: журналісти показали, який вигляд мають тунелі ХАМАС, де місяцями тримали заручників

Британських журналістів пустили у величезну мережу тунелів ХАМАС, які зачистили ізраїльські військові. Підземні ходи простягаються на 10 км і в них заховані 80 житлових приміщень, де утримували заручників, які місяцями не бачили сонячного світла.

Тунель "Білий горобець", частина "метрополітену Гази", був командним центром ХАМАС у Рафасі. Тепер він повністю зачищений, і журналісти змогли спуститися через замаскований вхід на 25-метрову глибину, повідомляє журналіст The Sun Робін Перрі.

Журналістів пустили в тунелі ХАМАС

"Задихаючись у темряві, позбавленій кисню, я плентався вузьким проходом, що веде в лабіринт тунелів. Але врешті-решт ми прийшли до підземного перехрестя, де три нові маршрути розходяться в різних напрямках, утворюючи ширшу мережу, що простягається — у повній темряві — на неймовірні 10 км", — розповідає Перрі.

ХАМАС використовував тунелі для тортур і доставки фастфуду

У тунелях ХАМАС розташовано 80 окремих житлових приміщень із ванними кімнатами, зокрема душовими та туалетами, сталевими вибухобезпечними дверима і системою візків, що пересуваються вузькими рейками для доставки вантажів. Його прозвали "кисневим трубопроводом ХАМАСу", оскільки десятки тунелів ведуть до Єгипту і використовувалися для контрабанди зброї і навіть фастфуду.

Тунелі пронизують усю Газу і простягаються до Єгипту

У Газі немає міжнародних ресторанів швидкого харчування, тому місцеві жителі замовляли їжу, включно з KFC, з Єгипту, яку доставляли мережею тунелів.

Поруч із перехрестям була яма розміром із могилу, вирита ізраїльськими солдатами під час незліченних спроб знайти останки заручників, які не пережили тортур ХАМАС.

І це всього лише один із 1300 тунелів, розкиданих по всій Газі, на будівництво яких терористичне угруповання ХАМАС витратило десятиліття і приблизно 1 мільярд доларів, — усе це з метою здійснення терористичних атак проти Ізраїлю. За даними Армії оборони Ізраїлю, тунель побудовано з низки збірних арок, виготовлених із бетону, вкраденого ХАМАС після того, як його доправили в Газу для законних цивільних будівельних проєктів.

Складна мережа, що отримала назву "Метро Гази", простягалася на 725 км і спускалася на глибину 70 метрів.

Близько 6000 шахт давали змогу терористам непомітно пересуватися Газою павутиною тунелів, яка була набагато ширшою, ніж припускав Ізраїль, коли почалася війна.

Для будівництва найбільших тунелів контрабандою ввозилося бурове обладнання. Один із них, виявлений на глибині 45 метрів, що тягнувся на майже чотири кілометри, був досить великим, щоб по ньому могла проїхати вантажівка.

У тунелях містилися стратегічні вузли, де розміщувалися центри командування і управління, великі відгалуження для перекидання військ і контрабанди зброї, а також вузькі тактичні тунелі з прихованими шахтами доступу для нанесення блискавичних ударів по ізраїльських військах.

Тунель, де тримали Адара Голдіна

"Тунель, який нам показали, — один із "найзначніших і найскладніших маршрутів", знайдених дотепер, — був названий "Білий горобець", на честь батьків лейтенанта Адара Голдіна", — зазначає журналіст, нагадуючи, що 23-річного Адара було вбито за дві години після початку перемир'я після шеститижневої війни між Ізраїлем і ХАМАС у 2014 році.

Терористичне угруповання ХАМАС ховало його тіло в цьому тунелі протягом 11 років, перш ніж нарешті погодилося повернути його минулого місяця, коли до нього наблизилися бійці спецпідрозділів "Яхалом" і "Шайетет 13".

Лідери ХАМАС ховалися в тунелях місяцями

Тут, під мечетями, лікарнями і школами, влаштувався Мохаммед Сінвар, брат організатора терактів 7 жовтня Ях'ї Сінвара. Сінвар узяв на себе керівництво терористичним угрупованням після ліквідації свого старшого брата і сам був ліквідований у травні 2025 року.

Тут же базувався і Мухаммад Шабане, командир бригади "Рафах" ХАМАСу, до того як його теж ліквідували солдати Армії оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ все ще продовжують обшукувати тунелі, щоб зібрати докази діяльності ХАМАС і знайти будь-які підказки щодо місцезнаходження 24-річного Рана Гвілі, члена поліцейського антитерористичного підрозділу. Він єдиний заручник — живий чи мертвий, — якого все ще утримує ХАМАС.

Журналістка Наталі Лісбона з Daily Mail також відвідала тунелі ХАМАС і зазначила, що тільки в деяких місцях вона може стояти на повний зріст (160 см).

У тунелях ХАМАС були навіть туалети і душові

"Хоча я знаю, що терористів тут більше немає, інстинкти підказують мені розвернутися і піти. Неможливо уявити, що багато хто з 254 заручників утримувався в подібних тунелях у цілковитій темряві, деякі — майже два роки... Деяких тримали в клітках. Деяких піддавали сексуальному насильству в таких же тісних камерах, як ця. Тіла вбитих у таких тунелях були знайдені з викривленими хребтами, оскільки вони не могли стояти прямо понад рік", — нагадує Наталі у своєму репортажі.

Лише за два кроки від цього комплексу розташована будівля БАПОР, організації ООН, що підтримує палестинців, яку Ізраїль звинувачує в наймі членів ХАМАС. Поруч розташовані школи і мечеті БАПОР.

Хоч журналістів і пустили в тунель, але тут усе ще небезпечно, тож підполковник Надав Шошані провів інструктаж. Незважаючи на угоду про припинення вогню, що набула чинності в жовтні, досягнуту за посередництва Дональда Трампа, бойові дії тривають.

За 48 годин до візиту журналістів чотирьох палестинців ліквідували солдати Армії оборони Ізраїлю через побоювання, що вони збираються поодинці напасти на солдатів, які охороняють жовту лінію.

Ця лінія розділяє сектор на дві частини: ХАМАС, як і раніше, контролює західну половину, а східну частину контролюють ізраїльські війська.

Хоча керівництво ХАМАС погодилося на першу фазу перемир'я, що означає припинення основних бойових дій, певна кількість бойовиків усе ще ховається в тунелі неподалік від того місця, куди пустили журналістів, і перебуває там уже майже 20 місяців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чому війна в Газі відновилася, хоч і було підписано угоду про припинення вогню.

Усіх 20 живих заручників передано ХАМАС ізраїльській стороні 20 жовтня. 7 жовтня 2023 року бойовики захопили 251 заручника під час нападу ХАМАС на Ізраїль, унаслідок якого загинуло 1219 осіб, більшість із яких — мирні жителі. Усіх заручників, за винятком 47, було звільнено в межах раніше укладених перемир'їв.