Как группа "Тимура" деблокировала Покровск: ГУР показало кадры ближнего боя против ВС РФ (видео)

В спецоперации на западе Покровска, которая состоялась в ноябре 2025 года, участвовали бойцы отряда Black Winter Group, сообщило Главное управление разведки Минобороны. Сколько военнослужащих присоединились к боям и как действовали внутри домов, в которых прятались российские солдаты?

На эксклюзивном видео из-под Покровска — около двух десятков разведчиков, которых провожает в бой лично руководитель ГУР Кирилл Буданов. На кадрах, опубликованных пресс-службой на странице Facebook, бойцы загрузились в вертолеты Black Hawk и высадились на указанном отрезке фронта. Вместе с ними действовали аэроразведчики и операторы FPV. Фрагменты спецоперации, которые появились 24 декабря, показывают построение перед выездом, полет, десантирование. Кроме того, показали бои внутри домов в Покровске. Стычки с противником происходили в полной темноте: слышно, как бойцы командуют россиянам сложить оружие.

