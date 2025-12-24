Як група "Тимура" деблокувала Покровськ: ГУР показало кадри ближнього бою проти ЗС РФ (відео)

У спецоперації на заході Покровська, яка відбулась у листопаді 2025 року, брали участь бійці загону Black Winter Group, повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Скільки військовослужбовців долучились до боїв та як діяли всередині будинків, в яких ховались російські солдати?

На ексклюзивному відео з-під Покровська — близько двох десятків розвідників, яких проводжає у бій особисто керівник ГУР Кирило Буданов. На кадрах, опублікованих пресслужбою на сторінці Facebook, бійці завантажились у вертольоти Black Hawk та висадились на вказаному відрізку фронту. Разом з ними діяли аеророзвідники та оператори FPV. Фрагменти спецоперації, які з'явились 24 грудня, показують шикування перед виїздом, політ, десантування. Крім того, показали бої всередині будинків у Покровську. Сутички з противником відбувались у повній темряві: чути, як бійці командують росіянам скласти зброю.

Новина доповнюється…