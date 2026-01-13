Сбить в космосе: эксперты объяснили, как и чем можно перехватить ракеты типа "Орешник"

Patriot и SAMP-T не могут перехватить баллистическую ракету средней дальности. Об этом официально сообщили в Генштабе ВСУ еще в прошлом году. Но проблема не в том, что эти системы устаревшие. Просто в мире в целом не очень много систем, которые способны перехватывать подобные "Орешники".

Российский удар "Орешником" по Львову, который не имел никакой военной цели, как и существенных последствий, потому что в так называемом "кинетическом исполнении" он не может эффективно поразить хоть что-то, снова поднял вопрос, а возможно ли вообще перехват подобной ракеты и способны ли имеющиеся в Украине Patriot и SAMP-T его перехватить. В Defense Express рассказали, почему не могут и какое оружие может противостоять подобным баллистическим ракетам средней дальности.

В Украине нет систем, способных перехватить баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности, о чем еще в начале прошлого 2025 года сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский. И за год в этой сфере для Украины ничего не изменилось.

Patriot и SAMP-T не могут перехватить "Орешник" — почему так

В то же время то, что Patriot и SAMP-T не могут перехватить "Орешник" — это не недостаток данных систем.

Работа PAC-3

"Это не является проявлением аналоговнетности "Орешника", в электронике которого вообще используются радиолампы (и это не об устойчивости к ЭМИ ядерного взрыва). Дело в том, что на каждое средство есть свое контрсредство, как и для каждой задачи свой инструмент", — объясняют эксперты.

Задачей Patriot является обеспечение противоракетной обороны от баллистических ракет тактического и оперативно-тактического класса. А перехватывать баллистические ракеты средней дальности должны уже другие комплексы другого класса: "Так же как бронежилеты имеют разные классы защиты, а противоснарядного бронежилета не существует", — проводят аналогию эксперты.

Поэтому условный Patriot PAC-3 успешно сбивает баллистические ракеты от ОТРК "Искандер" и аэробаллистические "Кинжал", но не боевые блоки баллистической ракеты средней дальности. Ведь производитель Lockheed Martin для своей противоракеты MSE для Patriot никогда не заявлял о возможности бороться с чем-то большим, чем тактические баллистические ракеты.

Какие комплексы могут сбить российский "Орешник" и подобные ему ракеты

Эксперты объясняют, что особенность "Орешника" в том, что он имеет раздельную боевую часть с блоками индивидуального наведения. А это значит, что его необходимо поразить еще до того момента, как будет осуществлено их отделение и разведение по отдельным траекториям. А это происходит на высотах значительно более 100 км, то есть в космосе.

И эту задачу сейчас может выполнить не так много систем, которые имеют возможность экзоатмосферного перехвата целей. А именно:

SM-3 с системой Aegis (США);

Ground-Based Interceptor (США);

Arrow-3 (Израиль);

THAAD (США), но при определенных условиях.

Наиболее известен комплекс SM-3, который успешно перехватывал как межконтинентальные баллистические ракеты, так даже спутник.

SM-3 с системой Aegis может перехватывать такую баллистику, как "Орешник"

Значительно менее распространена американская система ПРО — Ground-Based Interceptor. Она развернута на территории США в количестве всего 64 противоракеты (при штатном расходе две на одну цель) и также успешно демонстрировала свои возможности. Хотя как раз фильм о том, как она промахнулась ("Дом из динамита") заставил Пентагон оправдывать свой ракетный щит за 50 млрд долларов.

Для израильской Arrow-3 во время испытаний типы баллистических ракет, которые она перехватывала, не объявлялись. Но известны системные успешные сбития ракет, которые запускал Иран и йеменские хуситы с дальностью полета более 2000 км.

А вот для THAAD задача сбивания баллистических ракет средней дальности может оказаться сложнее. В частности Lockheed Martin для этого комплекса декларирует возможность перехвата баллистических ракет не просто средней дальности, но и так называемой промежуточной — intermediate-range ballistic missiles (в США две категории баллистических ракет средней дальности) с дальностью полета от 3 до 5,5 тысяч км.

В реальных боевых условиях, на примере отражения атаки Ирана по Израилю, доказан перехват моноблочных medium-range ballistic missile (с дальностью полета от 1 до 3 тысяч км).

Но относительно возможности перехвата THAAD баллистических ракет средней дальности с раздельными боевыми частями, то есть еще до разделения боевой части, есть определенные вопросы, ответ на которые зависит от множества переменных. При этом они должны быть в пользу системы противоракетной обороны. Потому что THAAD имеет ограниченную дальность поражения цели и высоту, которая охватывает границу между высокими слоями атмосферы и началом космического пространства.

Напомним, в остатках российского "Орешника" нашли электронные лампы якобы для устойчивости к ЭМИ ядерного взрыва. Но эксперты говорят, что это технология, которая устарела еще в 1960-х годах.

Служба безопасности Украины уже показала обломки ракеты "Орешник": блок стабилизации, части двигателя, механизма ориентации и сопла блока разведения.