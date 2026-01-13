Бьет радиоволнами: у США появилось оружие из российских деталей, вызывающее "гаванский синдром"

Пентагон приобрел устройство в ходе тайной операции еще при президенте США Джо Байдене и тестирует его уже более года. И именно оно может быть причиной загадочных недугов, поражающих американских шпионов, дипломатов и военнослужащих, известных в просторечии как "гаванский синдром".

По словам двух источников, подразделение Министерства внутренней безопасности, Управление расследований внутренней безопасности (HSI), приобрело устройство за миллионы долларов используя средства, предоставленные Министерством обороны. Чиновники заплатили за устройство "восьмизначную сумму", но, сколько точно – неизвестно, сообщает CNN.

Таинственно устройство все еще изучается, и продолжаются дебаты — а в некоторых правительственных кругах — скептицизм — по поводу его связи с примерно десятками аномальных случаев заболеваний, которые официально остаются необъясненными.

Приобретенное HSI устройство производит импульсные радиоволны, сообщил один из источников, и некоторые чиновники и ученые уже много лет предполагают, что это может быть причиной инцидентов. Хотя устройство не полностью российского происхождения, оно содержит российские компоненты, добавил этот человек.

Официальные лица долгое время пытались понять, как устройство, достаточно мощное, чтобы причинить такой вред, о котором сообщали некоторые жертвы, может быть портативным; по словам одного из источников, знакомых с устройством, это остается ключевым вопросом. Устройство помещается в рюкзак, утверждает инсайдер.

Приобретение устройства вновь разожгло болезненные и острые дебаты в правительстве США по поводу "гаванского синдрома", официально известного как "аномальные эпизоды здоровья".

Загадочное заболевание впервые появилось в конце 2016 года, когда группа американских дипломатов, работавших в кубинской столице Гаване, начала сообщать о симптомах, соответствующих черепно-мозговой травме, включая головокружение и сильные головные боли. В последующие годы случаи заболевания были зарегистрированы по всему миру.

В течение последующего десятилетия разведывательное сообщество и Министерство обороны США пытались понять, не стали ли эти чиновники жертвами какой-либо направленной энергетической атаки со стороны иностранного правительства — при этом высокопоставленные сотрудники разведки публично заявляли, что недостаточно доказательств для подтверждения этого вывода, а жертвы утверждали, что правительство США ввело их в заблуждение и проигнорировало важные доказательства того, что Россия атаковала американских правительственных чиновников. Тем не менее, представители Пентагона сочли полученные данные достаточно серьезными и в конце прошлого года представили доклад комитетам по разведке Палаты представителей и Сената, в котором, в частности, упоминалось приобретенное устройство и его тестирование.

Одной из главных проблем для некоторых чиновников США сейчас является то, что, если технология окажется жизнеспособной, она может распространиться, а это означает, что более чем одна страна может получить доступ к устройству, способному нанести серьезный вред потенциальному противнику, среди которого могут быть и американцы.

CNN не удалось выяснить, где и у кого HSI приобрела устройство, но HSI имеет историю сотрудничества с Министерством обороны в операциях, проводимых по всему миру. Управление обладает широкими полномочиями по расследованию преступлений, связанных с нарушениями таможенных правил, включая расследования распространения контролируемых США технологий или опыта за рубежом.

По словам бывшего сотрудника Министерства внутренней безопасности, эти расследования являются "самым крупным пунктом сотрудничества между HSI и американскими военными".

Также неясно, как правительство США узнало о существовании этого устройства, чтобы его приобрести. "Гаванский синдром" — и его причины — остаются крайне неясными как для разведывательного сообщества, так и для медицинского сообщества.

Одна из проблем, стоящих перед медицинским сообществом, заключается в отсутствии четкого определения "аномальных явлений в состоянии здоровья" (АЯЗ). В некоторых случаях анализы проводились спустя долгое время после появления симптомов, что затрудняет понимание того, что произошло физически.

В 2022 году разведывательная комиссия, расследующая причины АЯЗ, заявила, что некоторые эпизоды могли быть "вероятно" вызваны "импульсной электромагнитной энергией", излучаемой внешним источником.

Однако в 2023 году разведывательное сообщество публично заявило, что не может связать ни один из случаев с иностранным противником, посчитав это маловероятным.

Интересно, но секретное оружие, которое вызывает схожие симптомы, было использовано американскими солдатами в Венесуэле. Сообщается, что местные солдаты падали на колени и их рвало кровью. Очевидцы говорят, что это напоминало "звуковую волну", а голова будто "взрывалась изнутри".

