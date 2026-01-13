Б'є радіохвилями: у США з'явилася зброя з російських деталей, що викликає "гаванський синдром"

Пентагон придбав пристрій під час таємної операції ще за часів президента США Джо Байдена і тестує його вже понад рік. І саме він може бути причиною загадкових недуг, що вражають американських шпигунів, дипломатів і військовослужбовців, відомих у просторіччі як "гаванський синдром".

За словами двох джерел, підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки, Управління розслідувань внутрішньої безпеки (HSI), придбав пристрій за мільйони доларів, використовуючи кошти, надані Міністерством оборони. Чиновники заплатили за пристрій "восьмизначну суму", але скільки точно — невідомо, повідомляє CNN.

Таємничий пристрій все ще вивчають, і тривають дебати — а в деяких урядових колах — скептицизм — щодо його зв'язку з приблизно десятками аномальних випадків захворювань, які офіційно залишаються нез'ясованими.

Придбаний HSI пристрій виробляє імпульсні радіохвилі, повідомило одне з джерел, і деякі чиновники і вчені вже багато років припускають, що це може бути причиною інцидентів. Хоча пристрій не повністю російського походження, він містить російські компоненти, додала ця людина.

Офіційні особи довгий час намагалися зрозуміти, як пристрій, досить потужний, щоб заподіяти таку шкоду, про яку повідомляли деякі жертви, може бути портативним; за словами одного з джерел, знайомих із пристроєм, це залишається ключовим питанням. Пристрій поміщається в рюкзак, стверджує інсайдер.

Придбання пристрою знову розпалило болючі й гострі дебати в уряді США з приводу "гаванського синдрому", офіційно відомого як "аномальні епізоди здоров'я".

Загадкове захворювання вперше з'явилося наприкінці 2016 року, коли група американських дипломатів, які працювали в кубинській столиці Гавані, почала повідомляти про симптоми, які відповідали черепно-мозковій травмі, включно із запамороченням та сильним головним болем. У наступні роки випадки захворювання були зареєстровані по всьому світу.

Протягом наступного десятиліття розвідувальне співтовариство і Міністерство оборони США намагалися зрозуміти, чи не стали ці чиновники жертвами якоїсь спрямованої енергетичної атаки з боку іноземного уряду — водночас високопоставлені співробітники розвідки публічно заявляли, що недостатньо доказів для підтвердження цього висновку, а жертви стверджували, що уряд США ввів їх в оману і проігнорував важливі докази того, що Росія атакувала американських урядовців. Проте представники Пентагону визнали отримані дані досить серйозними і наприкінці минулого року представили доповідь комітетам з розвідки Палати представників і Сенату, в якій, зокрема, згадувався придбаний пристрій і його тестування.

Однією з головних проблем для деяких чиновників США зараз є те, що, якщо технологія виявиться життєздатною, вона може поширитися, а це означає, що більш ніж одна країна може отримати доступ до пристрою, який здатний завдати серйозної шкоди потенційному супротивникові, серед якого можуть бути й американці.

CNN не вдалося з'ясувати, де і в кого HSI придбала пристрій, але HSI має історію співпраці з Міністерством оборони в операціях, що проводяться по всьому світу. Управління має широкі повноваження з розслідування злочинів, пов'язаних із порушеннями митних правил, включно з розслідуваннями поширення контрольованих США технологій або досвіду за кордоном.

За словами колишнього співробітника Міністерства внутрішньої безпеки, ці розслідування є "найбільшим пунктом співпраці між HSI та американськими військовими".

Також незрозуміло, як уряд США дізнався про існування цього пристрою, щоб його придбати. "Гаванський синдром" — і його причини — залишаються вкрай незрозумілими як для розвідувальної спільноти, так і для медичної спільноти.

Одна з проблем, що стоять перед медичною спільнотою, полягає у відсутності чіткого визначення "аномальних явищ у стані здоров'я" (АЯЗ). У деяких випадках аналізи проводили через довгий час після появи симптомів, що ускладнює розуміння того, що сталося фізично.

У 2022 році розвідувальна комісія, що розслідує причини АЯЗ, заявила, що деякі епізоди могли бути "ймовірно" спричинені "імпульсною електромагнітною енергією", випромінюваною зовнішнім джерелом.

Однак 2023 року розвідувальне співтовариство публічно заявило, що не може пов'язати жоден із випадків з іноземним противником, вважаючи це малоймовірним.

Цікаво, але секретна зброя, яка викликає схожі симптоми, була використана американськими солдатами у Венесуелі. Повідомляється, що місцеві солдати падали на коліна і їх рвало кров'ю. Очевидці кажуть, що це нагадувало "звукову хвилю", а голова ніби "вибухала зсередини".

