Справятся за три года: в Германии призывают создать атомную бомбу для всей Европы

Бывший министр иностранных дел от Партии зеленых Йошка Фишер выступает за создание единого европейского ядерного оружия. Потому как США больше не может выступать гарантом безопасности. А ученые говорят, что бомбу можно создать за три года.

77-летний Йошка Фишер открыто выступает за ядерное перевооружение Европы: "Европа должна это сделать, потому что американские гарантии безопасности сейчас под вопросом", – заявил Фишер. Но бывший министр иностранных дел категорически отвергает идею о том, что Германия в одиночку разработает ядерную бомбу, пишет Bild.

Фишер указывает на уроки истории: "Германия несет ответственность за то, чтобы взять на себя ведущую роль в Европе, но всегда вместе с другими".

Поэтому Фишер предлагает совместное ядерное вооружение для всех государств-членов ЕС. По мнению бывшего политика, для Германии было бы серьезной ошибкой рассматривать ядерное вооружение как национальную проблему: "Германия никогда больше не должна действовать в одиночку, никогда. Нам нужны наши европейские партнеры".

Он также сообщил, что, будь он моложе, то вступил бы в Бундесвер (вооруженные силы Германии). "Времена другие, — сказал Фишер. — Нам угрожают. Мы должны защищаться".

И по его мнению, разоружение больше не является приемлемым вариантом на будущее. Наращивание военной мощи необходимо для защиты Европы. Только сила может предотвратить нападение: только сила и сдерживание могут удержать "агрессивного соседа" от начала вторжения.

"Я никогда бы не подумал, что скажу это. Вся моя политическая карьера указывала на обратное. Слишком долго мы пребывали в иллюзии якобы вечного мира в Европе. Эти недостатки теперь необходимо устранить посредством быстрого и всеобъемлющего перевооружения", - считает Фишер.

В то время как Фишер настаивает на европейском решении, призывы к созданию немецкой ядерной бомбы становятся все громче.

"Ядерный вопрос лежит в основе национального суверенитета государства", — заявил Харальд Бирманн, считая, что именно ядерное оружие гарантирует выживание ФРГ.

Технически Германия, по-видимому, будет готова быстрее, чем многие думают. Химик Райнер Моорманн, который более трех десятилетий занимался исследованиями ядерных технологий в исследовательском центре Юлиха, говорит, что Германия "может создать атомную бомбу в течение трех лет".

Напомним, журнал "Бюллетень ученых-атомщиков" провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную корректировке "часов Судного дня". Теперь показания обновлены и стрелка указывает на 85 секунд до полуночи, где полночь — это конец. Так близко к полуночи стрелка еще не приближалась.

А тем временем Дональд Трамп грозится нанести удар по ядерным объектам Ирана.