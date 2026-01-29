Впораються за три роки: у Німеччині закликають створити атомну бомбу для всієї Європи

Колишній міністр закордонних справ від Партії зелених Йошка Фішер виступає за створення єдиної європейської ядерної зброї. Бо США більше не може виступати гарантом безпеки. А вчені кажуть, що бомбу можна створити за три роки.

77-річний Йошка Фішер відкрито виступає за ядерне переозброєння Європи: "Європа повинна це зробити, тому що американські гарантії безпеки зараз під питанням", — заявив Фішер. Але колишній міністр закордонних справ категорично відкидає ідею про те, що Німеччина самотужки розробить ядерну бомбу, пише Bild.

Фішер вказує на уроки історії: "Німеччина несе відповідальність за те, щоб узяти на себе провідну роль у Європі, але завжди разом з іншими".

Тому Фішер пропонує спільне ядерне озброєння для всіх держав-членів ЄС. На думку колишнього політика, для Німеччини було б серйозною помилкою розглядати ядерне озброєння як національну проблему: "Німеччина ніколи більше не повинна діяти поодинці, ніколи. Нам потрібні наші європейські партнери".

Він також повідомив, що, якби він був молодшим, то вступив би до Бундесверу (збройні сили Німеччини). "Часи інші, — сказав Фішер. — Нам погрожують. Ми повинні захищатися".

І на його думку, роззброєння більше не є прийнятним варіантом на майбутнє. Нарощування військової потужності необхідне для захисту Європи. Тільки сила може запобігти нападу: тільки сила і стримування можуть утримати "агресивного сусіда" від початку вторгнення.

"Я ніколи б не подумав, що скажу це. Уся моя політична кар'єра вказувала на протилежне. Занадто довго ми перебували в ілюзії нібито вічного миру в Європі. Ці недоліки тепер необхідно усунути за допомогою швидкого і всеосяжного переозброєння", — вважає Фішер.

У той час як Фішер наполягає на європейському рішенні, заклики до створення німецької ядерної бомби стають дедалі гучнішими.

"Ядерне питання лежить в основі національного суверенітету держави", — заявив Гаральд Бірманн, вважаючи, що саме ядерна зброя гарантує виживання ФРН.

Технічно Німеччина, мабуть, буде готова швидше, ніж багато хто думає. Хімік Райнер Моорманн, який понад три десятиліття займався дослідженнями ядерних технологій у дослідницькому центрі Юліха, каже, що Німеччина "може створити атомну бомбу протягом трьох років".

Нагадаємо, журнал "Бюлетень вчених-атомників" провів щорічну пресконференцію, присвячену коригуванню "годинника Судного дня". Тепер показання оновлено і стрілка вказує на 85 секунд до опівночі, де північ — це кінець. Так близько до півночі стрілка ще не наближалася.

А тим часом Дональд Трамп погрожує завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.