Украина станет "стальным дикобразом": что планируют в случае "ничтожности" гарантий безопасности

Украина готовится к сценарию, при котором после войны ей придется гарантировать собственную безопасность без реальной опоры на международные обязательства партнеров. В Киеве все четче осознают — сдерживание России возможно лишь при условии сильной армии и мощной оборонной промышленности.

Как говорится в материале издания Politico, в Украине все осторожнее оценивают перспективы любых мирных договоренностей и не исключают, что предоставленные союзниками гарантии безопасности могут оказаться формальными или недостаточно действенными. Именно поэтому страна разрабатывает так называемый "план Б" — модель самостоятельного сдерживания России, которую в Европе уже окрестили концепцией "стального дикобраза".

Идею превратить Украину в государство, которое невозможно "проглотить", в прошлом году публично озвучила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь идет о стране с большой постоянной армией, развитым собственным оборонным производством и высоким уровнем технологического перевооружения — от беспилотников до ракет дальнего радиуса действия.

По словам главы миссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук, за годы полномасштабной войны Киев кардинально пересмотрел само понимание гарантий безопасности. Если раньше акцент делался преимущественно на международных обязательствах и защите со стороны партнеров, то теперь в центре — способность самой Украины защищать себя. Основой любых гарантий, подчеркивает она, должна быть украинская армия и национальная оборонная промышленность.

Как Украина планирует защищать себя после войны и какие программы уже вводятся

Однако, как пишет автор статьи, практическая реализация этой модели требует масштабных изменений. В частности, Украина должна реформировать оборонный сектор, систему закупок и кадровую политику, а также модернизировать военную подготовку и расширять собственные производственные мощности. Параллельно государство инвестирует в беспилотные системы, ракеты, средства радиоэлектронной борьбы и современную бронетехнику. Еще одним отдельным направлением является обновление авиации: Киев рассматривает возможность закупки до 150 истребителей Saab JAS-39E Gripen шведского производства.

Генеральный директор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко подчеркивает, что решающее значение имеет не появление отдельных образцов нового оружия, а способность оборонной отрасли стабильно работать в долгосрочной перспективе. По его словам, безопасность страны зависит от предсказуемого производства, которое способно выдерживать нагрузки и работать даже в кризисных условиях.

Сейчас же вопрос внешних гарантий безопасности для Украины остается открытым. Так, президент США Дональд Трамп фактически снял с повестки дня вариант приглашения Украины в НАТО, и это, в целом, лишает Киев защиты по статье 5 Североатлантического договора. Поэтому генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признает, что Украине нужны надежные гарантии, однако в нынешних условиях они не могут заменить собственную обороноспособность.

"Но без НАТО Украине приходится полагаться на индивидуальные соглашения, которые могут не иметь такого же веса, как обязательства перед альянсом. Киев осторожно относится к таким соглашениям, поскольку его обожгли обещания, данные США и Великобританией, когда Украина отказалась от своего ядерного арсенала в 1994 году, — обещания, которые оказались пустыми", — пишет автор материала.

На фоне этих рисков ключевым элементом сдерживания остается большая армия. Во время переговоров Украина настаивает на сохранении войска численностью около 800 тысяч человек, однако министр обороны Михаил Федоров признает серьезные кадровые вызовы. По его словам, миллионы украинцев находятся в розыске за уклонение от призыва, а сотни тысяч военных самовольно покидали службу.

"Если прекращение огня все же произойдет, многие солдаты, которые сейчас служат, захотят демобилизоваться. Это означает огромные и дорогостоящие усилия для создания и содержания большой армии мирного времени, которая должна быть организованной и должным образом оплачиваемой", — пишет Politico.

Зато, по словам военного аналитика и главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, содержание большой армии мирного времени потребует серьезных финансовых ресурсов, качественной подготовки и глубокой реформы командной и штабной структуры. Михаил Федоров, в свою очередь, заявляет о планах масштабной цифровизации, борьбы с коррупцией и формирования новой культуры лидерства в армии.

Отдельную роль в будущей системе сдерживания, по словам специалистов, играют беспилотники. В Украине утверждают, что значительная часть потерь российской армии связана именно с ударами дронов. В 2025 году Министерство обороны заключило контракты на 4,5 миллиона FPV-дронов, а также потратило на закупки более 110 миллиардов гривен — втрое больше, чем в прошлом году.

Параллельно Украина развивает собственные ракетные программы, в частности, речь идет как о крылатых ракетах и дальнобойных дронах, так и о совместной с Великобританией разработке тактической баллистической ракеты с дальностью до 500 километров. В перспективе эти системы должны стать инструментом сдерживания, способным наносить удары по военным и инфраструктурным объектам России в случае новой агрессии.

Где Украина будет брать деньги на новое вооружение

Однако единственной проблемой в реализации этого всего остается финансирование. По оценкам экспертов, в прошлом году украинская оборонная промышленность могла производить продукции на 35 миллиардов долларов, однако государство смогло профинансировать контракты лишь на треть этой суммы. А без долгосрочных заказов, защищенных производственных площадок и стабильного финансирования серийное производство невозможно.

И все же определенные надежды Украина возлагает на новые оборонные инициативы ЕС. В частности, программа SAFE предусматривает кредиты на закупку вооружений на сумму 150 миллиардов евро, а также заем для Украины в размере 90 миллиардов евро, большая часть которого должна пойти именно на оборону.

При этом в Киеве отмечают, что даже юридически обязывающие соглашения с партнерами и потенциальное присутствие иностранных войск рассматриваются лишь как дополнение. Решающим фактором безопасности остается собственная способность государства защищать себя.

Как пишет издание, для президента Украины Владимира Зеленского это означает курс на системное наращивание оборонного потенциала. В его окружении также подчеркивают, что с таким соседом, как Россия, Украина должна быть постоянно готовой к обороне, чтобы сохранить независимость и не допустить повторения войны.

Напомним, что, по данным Института изучения войны, Россия отвергает западные гарантии безопасности и делает ставку на продолжение боевых действий, а также настаивает исключительно на сценариях, которые выгодны Кремлю.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев согласовал с Вашингтоном двусторонние условия по гарантиям безопасности. Сейчас глава государства ожидает готовности партнеров для подписания этих документов.