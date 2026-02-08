Россияне атакуют Украину баллистикой: в Василькове Киевской области прогремели взрывы

Вечером в воскресенье 8 февраля в Василькове Киевской области были слышны взрывы. Это уже вторая атака на город за несколько часов.

В Василькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

На данный момент, предварительно, известно о трех баллистических ракетах, которые россияне выпустили по городу.

Карта тревог в Украине Фото: скриншот

Телеграм-каналы отмечают, что россияне били по местному аэродрому.

Ранее местные каналы информировали, что Россия ударила по Василькову 6 баллистическими ракетами.

О взрывах в Киеве сообщил городской голова Виталий Кличко. Он призвал горожан и гостей столицы находиться в укрытиях до завершения тревоги.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также сообщил, что россияне продолжают свой террор и в столице "громко".

В КГВА отметили, что в Киеве продолжается воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения и призвали не игнорировать опасность, воспользовавшись ближайшими укрытиями.

Отбой тревоги дали в 21:37.

Напомним, 6 февраля мониторинговые каналы предупреждали, что в течение ближайших 48 часов ВС РФ планируют нанести массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Наиболее вероятной целью удара, как предполагали аналитики, наблюдающие за ситуацией, будут столица и Киевская область.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что во время массированной ракетной атаки на Украину комплексы Patriot не могли отражать удары баллистикой, поскольку ощущается нехватка ракет для противовоздушной обороны. Сейчас их запасы исчерпываются быстрее, чем поступает помощь от партнеров.