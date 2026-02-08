Patriot стояли пустые во время атаки: Игнат рассказал о нехватке ракет ПВО

Во время массированной ракетной атаки на Украину комплексы ПВО Patriot не могли отражать удары баллистикой из-за нехватки ракет.

Сейчас запасы ракет исчерпываются быстрее, чем поступает помощь от партнеров. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Financial Times.

Он пояснил, что нехватка ракет ПВО приводит к серьезным проблемам для украинских военных, которые защищают небо.

"Некоторые комплексы иногда стоят пустые, а отражать атаку надо", — сказал он в интервью "РБК-Украина".

FT сообщает, что дефицит ракет в прошлом месяце достиг таких масштабов, что комплексы Patriot не работали вообще, пока российские ракеты били по энергосистеме Украины.

С начала 2026 года Россия нанесла уже 217 атак по энергосистеме Украины. Из-за этого в Киеве и Киевской области была объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике.

Ситуация в энергосистеме Украины

Утром 8 февраля Киев смог вернуться к временным графикам отключения электроэнергии. В то же время дефицит электроэнергии в столице остается серьезным.

В ДТЭК объяснили, что в Киеве из-за повреждения электросетей дома, которые ранее были в одной группе отключений, теперь могут оставаться без света по-разному. Ситуацию осложняют морозы, которые усиливают нагрузку на электросети.

После массированного обстрела РФ в субботу, 7 февраля, ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. Скажем, в столице свет подают на очень небольшой промежуток времени — примерно на полтора-два часа.

Основное количество "Шахедов" и ракет во время атаки 7 февраля враг направил на город Бурштын на Ивано-Франковщине, где расположена тепловая электростанция. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что после российской атаки по энергетической инфраструктуре жителей Ивано-Франковской области по крайней мере несколько дней ждут жесткие графики отключения света.