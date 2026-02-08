Patriot стояли пусті під час атаки: Ігнат розповів про брак ракет ППО

Під час масованої ракетної атаки на Україну комплекси ППО Patriot не могли відбивати удари балістикою через брак ракет.

Наразі запаси ракет вичерпуються швидше, ніж надходить допомога від партнерів. Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі Financial Times.

Він пояснив, що брак ракет ППО призводить до серйозних проблем для українських військових, які захищають небо.

"Деякі комплекси інколи стоять порожні, а відбивати атаку треба", — сказав він у інтерв’ю "РБК-Україна".

FT повідомляє, що дефіцит ракет минулого місяця досягнув таких масштабів, що комплекси Patriot не працювали взагалі, поки російські ракети били по енергосистемі України.

Від початку 2026 року Росія завдала вже 217 атак по енергосистемі України. Через це в Києві та Київській області було оголошено надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Ситуація в енергосистемі України

Вранці 8 лютого Київ зміг повернутися до тимчасових графіків відключення електроенергії. Водночас дефіцит електроенергії в столиці залишається серйозним.

У ДТЕК пояснили, що в Києві через пошкодження електромереж будинки, які раніше були в одній групі відключень, тепер можуть залишатися без світла по-різному. Ситуацію ускладнюють морози, які посилюють навантаження на електромережі.

Після масованого обстрілу РФ у суботу, 7 лютого, ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною. Скажімо, у столиці світло подають на дуже невеликий проміжок часу — приблизно на півтори-дві години.

Основну кількість "Шахедів" і ракет під час атаки 7 лютого ворог спрямував на місто Бурштин на Івано-Франківщині, де розташована теплова електростанція. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що після російської атаки по енергетичній інфраструктурі на мешканців Івано-Франківської області принаймні кілька днів чекають жорсткі графіки відключення світла.