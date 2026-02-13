Европа задумалась о создании "ядерного зонтика", — Bloomberg

После того, как США дали понять, что больше не будут помогать Европе в той мере, что раньше, впервые со времен окончания Холодной войны европейские лидеры обсуждают, как разработать собственный ядерный потенциал сдерживания.

В настоящее время атомное оружие есть только у Великобритании и Франции, пишет Bloomberg со ссылкой на переговоры между военными и правительствами и людей, знакомых с ситуацией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в этом месяце предложить Европе ядерное сдерживание. В прошлом году он уже упоминал о возможности распространения французского "ядерного зонтика" на остальную Европу.

При наличии достаточных средств другие европейские страны теоретически могли бы получить ядерные ракеты, но это потребовало бы болезненного выбора: высоких затрат и нарушений международных договоров, если государства захотят разработать собственный арсенал, или принятия обязательства защищать союзника.

На данный момент лица, вовлеченные в обсуждение, стараются не давать России негативных сигналов, поддерживая двусторонний или трехсторонний формат переговоров между странами на глубоком военном уровне. Даже не все министры в курсе, утверждает источник.

Ядерное сдерживание станет одной из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит сейчас, а Макрон со своим предложением выступит позже, во Франции, после консультаций со своими советниками.

По силам ли Европе "ядерный зонтик"

Эксперты отмечают, что формирование "ядерного зонтика" силами Европы может обойтись очень дорого и для большинства стран является непосильной задачей, учитывая, какие деньги тратятся на наращивание обычных вооружений. В 2025 году Европейский союз и Великобритания вместе потратили на оборону более $530 миллиардов, что составляет cвыше половины всего валового внутреннего продукта Польши.

По мнению старшего научного сотрудника Королевского института объединенных служб Дарьи Долзиковой, на данный момент лучшим шагом для Европы было бы развитие своего передового арсенала неядерного оружия, способного угрожать ценным целям внутри России и сдерживать вторжение.

"Я не вижу общеевропейского ядерного сдерживания. Я не думаю, что это осуществимо", – считает она.

Сейчас Франция и Великобритания располагают примерно 400 развернутыми боеголовками, в то время как у США их 1670, и количество может увеличиться. На поддержание своего ядерного арсенала эти две страны тратят в районе $12 миллиардов в год.

Согласно отчету парижского аналитического центра IFRI, Франция могла бы разместить истребители, способные нести ядерное оружие, в других европейских странах, таких как Польша. Однако соперница Макрона на президентских выборах Марин Ле Пен и ее правая рука Джордан Барделла открыто протестовали против любой идеи совместного использования ядерного потенциала сдерживания.

Более простые варианты включают в себя увеличение участия стран НАТО во французских ядерных учениях или более тесное взаимодействие между Францией и Группой ядерного планирования НАТО.

Отдельные страны могли бы инвестировать в "под ключ" возможности, то есть иметь все элементы для создания ядерного оружия в случае необходимости, однако не факт, что граждане этих государств поймут необходимость дорогостоящих расходов для реализации этого плана.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что члены Альянса как никогда едины в стремлении усилить обороноспособность Европы, став более независимыми от помощи США, а также озвучил потери РФ в войне в Украине.

Напомним, в Германии призывают создать атомную бомбу для всей Европы.