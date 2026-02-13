Європа задумалася про створення "ядерної парасольки", — Bloomberg

Після того, як США дали зрозуміти, що більше не допомагатимуть Європі у тих же масштабах, що раніше, вперше з часів закінчення Холодної війни європейські лідери обговорюють, як розробити власний ядерний потенціал стримування.

Наразі атомна зброя є тільки у Великої Британії та Франції, пише Bloomberg з посиланням на переговори між військовими та урядами і людей, знайомих із ситуацією.

Президент Франції Еммануюель Макрон планує цього місяця запропонувати Європі ядерне стримування. Минулого року він уже згадував про можливість поширення французької "ядерної парасольки" на решту Європи.

За наявності достатніх коштів інші європейські країни теоретично могли б отримати ядерні ракети, але це вимагало б болючого вибору: високих витрат і порушень міжнародних договорів, якщо держави захочуть розробити власний арсенал, або прийняття зобов'язання захищати союзника.

Наразі особи, залучені в обговорення, намагаються не давати Росії негативних сигналів, підтримуючи двосторонній або тристоронній формат переговорів між країнами на глибокому військовому рівні. Навіть не всі міністри в курсі, стверджує джерело.

Ядерне стримування стане однією з головних тем Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить зараз, а Макрон зі своєю пропозицією виступить пізніше, у Франції, після консультацій зі своїми радниками.

Чи під силу Європі "ядерна парасолька"

Експерти зазначають, що формування "ядерної парасольки" силами Європи може коштувати дуже дорого і для більшості країн є непосильним завданням, з огляду на те, які гроші витрачаються на нарощування звичайних озброєнь. У 2025 році Європейський союз і Велика Британія разом витратили на оборону понад $530 мільярдів, що становить понад половину всього валового внутрішнього продукту Польщі.

На думку старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних служб Дар'ї Долзикової, наразі найкращим кроком для Європи був би розвиток свого передового арсеналу неядерної зброї, здатної загрожувати цінним цілям усередині Росії і стримувати вторгнення.

"Я не бачу загальноєвропейського ядерного стримування. Я не думаю, що це здійсненно", — вважає вона.

Зараз Франція і Великобританія мають у своєму розпорядженні приблизно 400 розгорнутих боєголовок, тоді як у США їх 1670, і кількість може збільшитися. На підтримання свого ядерного арсеналу ці дві країни витрачають близько $12 мільярдів на рік.

Згідно зі звітом паризького аналітичного центру IFRI, Франція могла б розмістити винищувачі, здатні нести ядерну зброю, в інших європейських країнах, таких як Польща. Однак суперниця Макрона на президентських виборах Марін Ле Пен та її права рука Джордан Барделла відкрито протестували проти будь-якої ідеї спільного використання ядерного потенціалу стримування.

Простіші варіанти включають в себе збільшення участі країн НАТО у французьких ядерних навчаннях або більш тісну взаємодію між Францією і Групою ядерного планування НАТО.

Окремі країни могли б інвестувати в "під ключ" можливості, тобто мати всі елементи для створення ядерної зброї в разі потреби, однак не факт, що громадяни цих держав зрозуміють необхідність дорогих витрат для реалізації цього плану.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що члени Альянсу як ніколи єдині в прагненні посилити обороноздатність Європи, ставши більш незалежними від допомоги США, а також озвучив втрати РФ у війні в Україні.

Нагадаємо, у Німеччині закликають створити атомну бомбу для всієї Європи.