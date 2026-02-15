Москву массированно атакуют беспилотники: мэр Собянин заявляет о сбивании дронов (видео)

В воскресенье, 15 февраля, столицу Российской Федерации атакуют неизвестные БПЛА. Мэр Сергей Собянин сообщает о работе ПВО.

Неизвестные дроны выбрали своей целью Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила в небе уже 15 беспилотников.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — проинформировал он.

Сообщения Собянина Фото: скриншот

При этом росСМИ со ссылкой на главу Москвы сообщают о 18 дронах, которые были сбиты над российской столицей.

Сообщение российского телеграм-канала Фото: скриншот

В сети публикуют моменты "отражения" атаки.

Между тем, как отчитались в МО РФ, только за первую половину воскресенья российская ПВО якобы уже уничтожила 102 украинских беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона. В том числе якобы были сбиты три БПЛА самолетного типа, летевшие на Москву.

Відео дня

Напомним, поздно вечером 14 февраля Краснодарский край РФ массированно атаковали беспилотники. Под ударом оказались в частности курортные города Сочи и Адлер. Под ударом дронов в Сочи мог оказаться местный нефтеперерабатывающий завод, но громче всего, как утверждают очевидцы, было в Адлере, где от мощных взрывов у жителей тряслись окна и срабатывала сирена в автомобилях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля неизвестные дроны атаковали город Мичуринск в Тамбовской области России. После серии мощных взрывов поднялся пожар на территории местного предприятия "Прогресс".