"Трясутся окна": россияне жалуются на массированную атаку дронов в Сочи и Адлере (видео)

Поздно вечером 14 февраля и после полуночи Краснодарский край РФ массированно атаковали беспилотники. Местные жалуются на взрывы, а власти заявляют о десятках якобы сбитых дронов.

Под ударом оказались в частности курортные города Сочи и Адлер, где сильные взрывы начали раздаваться еще около 22:00 часов. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Перед атакой, вечером, в регионе объявили угрозу ударных БпЛА. Местные аэропорты в Сочи и Геленджике ввели план "Ковер", ограничив работу.

Российское Министерство обороны заявило, что только с 20:00 по 23:00 часов силы противовоздушной обороны якобы сбили 23 беспилотника в небе над Краснодарским краем. О последствиях официально местные власти на момент публикации ничего не заявляли, однако в видеороликах, которые распространяют в сети, видно, как в Сочи поднялся дым и виднеется зарево после взрывов.

Самое громкое, как утверждают очевидцы, было в городе Адлере, где от мощных взрывов у жителей тряслись окна и срабатывала сирена в автомобилях.

В то же время мониторинговые каналы предполагают, что под ударом дронов в Сочи мог оказаться местный нефтеперерабатывающий завод. Также взрывы, как выяснили аналитики, раздаются в районе морского порта в Сочи, где действуют крупные нефтяные терминалы РФ. Однако пока официальной информации об этом не поступало.

Напомним, 12 февраля агентство Reuters сообщило, что Волгоградский НПЗ в России приостановил свою работу после атаки дронов: было повреждено критически важное оборудование.

Также 12 февраля Денис Штилерман опубликовал видео, демонстрирующие пуски шести ракет "Фламинго", которые ударили по складу ГРАУ в России.