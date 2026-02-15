"Трусяться вікна": росіяни скаржаться на масовану атаку дронів у Сочі та Адлері (відео)

Пізно ввечері 14 лютого та після опівночі Краснодарський край РФ масовано атакували безпілотники. Місцеві скаржаться на вибухи, а влада заявляє про десятки нібито збитих дронів.

Під ударом опинилися зокрема курортні міста Сочі та Адлер, де сильні вибухи почали лунати ще близько 22:00 години. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Перед атакою, увечері, у регіоні оголосили загрозу ударних БпЛА. Місцеві аеропорти у Сочі та Геленджику запровадили план "Килим", обмеживши роботу.

Російське Міністерство оборони заявило, що лише з 20:00 по 23:00 годину сили протиповітряної оборони нібито збили 23 безпілотники у небі над Краснодарським краєм. Про наслідки офіційно місцева влада на момент публікації нічого не заявляла, проте у відеороликах, що поширюють у мережі, видно, як у Сочі здійнявся дим та видніється заграва після вибухів.

Відео дня

Найгучніше, як стверджують очевидці, було у місті Адлері, де від потужних вибухів у мешканців трусилися вікна та спрацьовувала сирена в автомобілях.

Водночас моніторингові канали припускають, що під ударом дронів у Сочі міг опинитися місцевий нафтопереробний завод. Також вибухи, як з'ясували аналітики, лунають у районі морського порту у Сочі, де діють великі нафтові термінали РФ. Однак поки що офіційної інформації про це не надходило.

Нагадаємо, 12 лютого агентство Reuters повідомило, що Волгоградський НПЗ у Росії призупинив свою роботу після атаки дронів: було пошкоджено критично важливе обладнання.

Також 12 лютого Денис Штілерман опублікував відео, які демонструють пуски шести ракет "Фламінго", що вдарили по складу ГРАУ у Росії.